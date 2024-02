Nikola Jokić s 17. trojnim dvojčkom ujel LeBrona Jamesa

Srbski košarkar Nikola Jokić je s trojnim dvojčkom, dosegel je 29 točk, 14 podaj in 15 skokov, vodil branilce naslova v ligi NBA do zmage, njegov Denver je bil v Portlandu boljši s 127:112. V derbiju večera so igralci Minnesote doma izgubili z Milwaukeejem s 107:112.

Srbski zvezdnik je dosegel že 17. trojni dvojček v sezoni in skupno 138., s čimer je na večni lestvici na 4.mestu ujel LeBrona Jamesa.

Milwaukee je na krilih grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki je dosegel 33 točk in ujel 13 skokov, prišel do 36. zmage v sezoni in je tretji na vzhodnem delu, za tokrat prostim Bostonom. Cleveland je klonil v Philadelphii z 97:104.

Minnesota, ki ji po zaostanku s 17 točkami ni uspelo pripraviti popolnega preobrata zaradi katastrofalne tretje četrtine, to so dobili tekmeci s 36:13, še naprej vodi na zahodnem delu. Druga je Oklahoma, tretji so Los Angeles Clippers, četrti pa Denver. Šesti je Dallas Luke Dončiča, ki bo nocoj ob 23. uri gostoval v Indiani.

LA Clippers so v gosteh s 101:95 ugnali Memphis, Oklahoma pa Washingtonu s 147:106. Mesto pred Dallasom je na zahodu še New Orleans po domačem porazu s 95:106 proti Miamiju. Jimmy Butler se je vrnil po treh tekmah odsotnosti zaradi zasebnih razlogov in zbral 23 točk in devet skokov.

Pretep in neenakovreden bratski vdoboj

Vroče je bilo ob zaključku v San Francisco, kjer sta si v lase skočila igralec Golden Stata Lester Quinones in član Charlotta Grant Williams ter bila izključena. Domači so bili boljši s 97:84. Obračun bratov je dobil Stephen Curry (15 točk), Seth Curry ni bil pretirano razpoložen (4 točke).

LeBron James se je vrnil po poškodbi gležnja s 30 točkami, devetimi podajami in sedmimi skoki za zmago Los Angeles Lakers s 123:118 nad San Antoniom. Zanje je francoski novinec Victor Wembanyama prispeval 27 točk, 10 skokov, osem asistenc ter po pet blokad in ukradenih žog. S tem je postal šele peti igralec in najmlajši doslej, ki je v NBA zabeležil »5x5«, najmanj petico v petih statističnih rubrikah.