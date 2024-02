Zakaj ne marajo Luke Dončića?

V nadaljevanju preberite:

Šele z osamosvojitvijo je dobil slovenski šport priložnost za dokazovanje v kolektivnih športih. Brez njih in njihove uspešnosti, še posebej v najprestižnejših panogah in v najmočnejših konkurencah, bi bila majhna in mlada država še lep čas, ali pa še kar, na športnem zemljevidu obrobna in eksotična dežela, katere prepoznavnost v svetu tu in tam širijo posebneži iz globalno omejenih panog. Tudi najboljši individualisti iz ekipnih športov pripomogli k ustvarjanju velike nacionalne sile, kar Slovenija na športni ravni zagotovo je. V sedanjosti je njen najbolj prepoznaven športnik na svetu in resnično največja globalna zvezda »ekipni« Luka Dončić. Naključje ali ne, tudi Dallasov zvezdnik spada v večno polemiko o Slovencih individualistih. Na vsak način Luka Dončić s svojimi individualnimi sposobnostmi polarizira in sproža polemike.