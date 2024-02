Luka Dončić si preprosto ni mogel privoščiti poraza z Washingtonom

V nadaljevanju preberite:

Ker bodo verjetno do konca sezone lovili mesto med prvo šesterico v zahodni konferenci lige NBA in neposredno uvrstitev v končnico, si košarkarji Dallasa skoraj ne smejo privoščiti slabega večera, kaj šele poraza proti realno slabšemu tekmecu. Pa vendar so se morali po odlični predstavi proti Oklahoma Cityju pošteno potruditi, da so s 112:104 ugnali Washington, ki je pred tem klonil v 16 od zadnjih 20 dvobojev. Luka Dončić in soborci so strli odpor gostov šele v zadnji četrtini, dobili so jo s 34:16.

