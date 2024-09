Bayernov stroj ne popušča: v tednu dni kar 20 golov

V nemškem prvenstvu je Bayern München stvari postavil na svoje mesto in ostaja na vrhu prvenstvene lestvice, zadnja »žrtev« izjemnega tedna za Bavarce je bil Werder, ki je moral na domačem terenu priznati premoč in poraz z 0:5. Največja okrepitev Bayerna pred sezono Michael Olise je dosegel dva gola.

Minuli konec tedna so igralci Bayerna s 6:1 premagali novinca med elito Kiel in ogreli motorje za tekmo z Dinamom, kjer zmage s kar 9:2 niso pričakovali niti največji optimisti. Pred sezono je bilo veliko dvomov o kakovosti ekipe, o ustreznosti Vincenta Kompanyja za vlogo glavnega trenerja in tudi o visoki odškodnini (60 mio EUR) za Michaela Oliseja, ki je prišel iz Crystal Palacea.

FOTO: Axel Heimken/AFP

A zaenkrat tako Kompany kot Olise opravičujeta zaupanje, krilni napadalec je po podaji Harryja Kana dosegel prvi gol na tekmi, v drugem polčasu je zadel še za 4:0 in je v tej sezoni že pri petih zadetkih. Portal Sofascore mu je za današnjo predstavo namenil čisto desetko.

Za Bayern so zadeli še Kane, Jamal Musiala in Serge Gnabry, prve minute v sezoni je po poškodbi dočakal tudi Leroy Sane. Nogometaši Bayerna bodo v bavarskih nošah jutri tradicionalno obiskali tudi oktoberfest, ki se je danes uradno začel v Münchnu, visoka zmaga pa bo dobra popotnica za slavje s pivom in prestami.

Slovenska predstavnika v bundesligi Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta na delu jutri zvečer, ob 19.30 bo Leipzig gostoval v Hamburgu pri St. Pauliju.

Bundesliga, izidi:

Augsburg - Mainz 2:3 (1:2)

Heidenheim - Freiburg 0:3 (0:0)

Union Berlin - Hoffenheim 2:1 (2:0)

Bochum - Holstein Kiel 2:2 (1:2)

Werder Bremen - Bayern München 0:5 (0:2)