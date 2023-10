Celje s tremi točkami in brez Matka

Nogometaši Celja so v uvodni tekmi 12. kola Prve lige Telemach premagali Bravo z 2:1 (1:1). Vodilni Celjani so sicer četrtouvrščeni Bravo pričakali kar precej oslabljeni, saj so manjkali kaznovani Žan Karničnik ter poškodovani Mario Kvesić, Matic Vrbanec, Gregor Bajde, Denis Popović in Tamar Svetlin.

Toda kljub temu so Ljubljančanom, pri katerih zaradi poškodb ni bilo Mateja Poplatnika in Nemanje Jakšića, prvi gol zabili že po pol minute, drugega pa v uvodu drugega polčasa za novo zmago. A ob tem so bržčas za dlje časa zaradi poškodbe izgubili svojega prvega strelca Aljošo Matka.

Celjani so povedli že v prvi minuti, Nino Kouter je najprej streljal v kazenskem prostoru, gostujoči vratar Matija Orbanić je žogo odbil, a le do Matka, ki je prišel do svojega šestega zadetka v sezoni. Gosti so bili dejavnejši, vendar bi Celjani v 33. minuti lahko povedli z 2:0, vendar je po samostojnem prodoru in preigravanju na koncu le zunanji del mreže zadel Jegor Prucev.

V 44. minuti pa so se gosti le razveselili zasluženega izenačenja, potem ko je na robu kazenskega prostora preigraval Jakoslav Stanković in nato Matjaža Rozmana matiral s 14 metrov.

V uvodu drugega polčasa so Celjani spet pokazali odločnejšo igro, najprej je Luka Bobičanec zgrešil cilj, v 48. minuti pa je Lan Štravs v kazenskem prostoru z vlečenjem za dres zrušil Matka in tako zakrivil enajstmetrovko. Z bele točke je bil v 50. minuti natančen Bobičanec. So pa Celjani v 57. minuti ostali brez Matka, ki si je poškodoval stopalo, tako da ga je zamenjal Julien Lamy. Gostitelji so v tem delu igre bolje pazili na Bravove igralce kot v prvem polčasu, tako da slednji niso bili posebej nevarni.

Izidi, 12. kola:

Celje – Bravo 2:1 (Matko 1., Bobičanec 50.-11 m; Stanković 44.)

20.15 Maribor – Mura

nedelja:

15.00 Domžale – Rogaška

17.30 Olimpija – Kalcer Radomlje

20.15 Koper – Aluminij