Leipzig zapravil vodstvo s 3:0

Nogometaši Leipziga so v 18. kolu elitne nemške lige proti zadnjeuvrščenemu Bochumu vodili že s 3:0, a na koncu osvojili le točko za neodločen izid s 3:3. Slovenski zvezdnik Benjamin Šeško zaradi kazni po rdečem kartonu v prejšnjem kolu ni igral. David Zec pa je s Kielom izgubil dvoboj z dna lestvice s Hoffenheimom (1:3).

Leipzig, pri katerem je Kevin Kampl igral vso tekmo, je na obračun z Bochumom krenil brez Benjamina Šeška in Loisa Opende, ki sta na prejšnji tekmi prejela po dva rumena kartona in tokrat nista imela pravice nastopa.

Kljub temu je saški ekipi sprva kazalo dobro, Willi Orban, Antonio Nusa in Christoph Baumgartner so med deseto in 22. minuto zadeli v polno za trdnih 3:0. Toda tako hitro, kot so do vodstva prišli, so ga v drugem delu tudi zapravili. Bochum je na krilih Myrona Boaduja in njegovega prvega trojčka v ligi med 48. in 61. minuto izenačil in tako na koncu prišel do zelo pomembne točke v boju za obstanek.

Ostal je sicer na zadnjem mestu, toda zdaj le še za točko zaostaja za Kielom. Moštvo Davida Zeca, ki je tekmo še tretjič po selitvi v Nemčijo začel v prvi postavi, a jo prvič končal z menjavo v 72. minuti, je moralo priznati premoč Hoffenheimu. Ta je bil pred obračunom le mesto pred severnonemško zasedbo, a dva gola Adama Hložka in en Andreja Kramarića so Hoffenheimu prinesli zanesljivo zmago. Častni zadetek za Kiel je dosegel Andu Kelati.

Spodrsljaj Leipziga je dobro izkoristil Stuttgart, ki ni imel težav s Freiburgom za visoko zmago s 4:0 (Deniz Undav, Nick Woltemade, Ermedin Demirović in Anthony Rouault) ter tako na lestvici skočil na četrto mesto.

Na vrhu ostaja Bayern, tokrat je doma premagal Wolfsburg s 3:2. Bavarci so prvi del tekme odigrali zanesljivo, v prvem polčasu sta zadela Leon Goretzka in Michael Olise, gol Joshue Kimmicha pa ni obveljal zaradi igre z roko. Gostje so nekaj upanja ohranili po zadetku Mohameda Amoure, v nadaljevanju je za trdnejše bavarsko vodstvo še enkrat zadel Goretzka. V končnici je sicer Wolfsburg z drugim golom Amoure v 88. minuti še zagrozil, toda Bayern je ubranil vse točke.

Že včeraj je Eintracht Frankfurt premagal Borussio Dortmund z 2:0.