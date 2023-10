Olimpija svetlobna leta oddaljena od želene točke na Ferskih otokih

Nogometaši Olimpije so si veliko obetali od gostovanja pri igralcih Klakskvika v tretjem kolu konferenčne lige. Globoko v sebi so verjeli, da lahko proti moštvu s Ferskih otokov najlažje pridejo do prve točke, od katere pa so bili oddaljeni svetlobna leta. Na koncu so doživeli hud polom, saj so izgubili kar z 0:3 (0:2).

Slovenski prvaki, ki jih je pred kratkim kot trener prevzel Zoran Zeljković, so sicer dobro začeli tekmo, si kmalu po prvem sodniškem žvižgu priigrali lepe priložnosti, ki pa jih niso znali izkoristiti. Gostitelji so bili bistveno bolj učinkoviti. Za veselje na domačih tribunah je prvi poskrbel Rene Joensen, ki je v 30. minuti popeljal Klaksvik v vodstvo.

Na 2:0 je štirinajst minut pozneje povišal Pall Klettskard, v 54. minuti pa je Olimpijinega vratarja Denisa Pintola premagal še Jakup Andreasen. Nogometaši Klaksvika so se tako veselili prve zmage in četrte točke v konferenčni ligi, Ljubljančani so še vedno pri ničli.

Klaksvik – Olimpija 3:0 (2:0) Stadion Torsvoellur, gledalcev 1500, sodniki: Osmers, Kempter in Schaal (vsi Nemčija).

Strelci: 1:0 – R. Joensen (30.), 2:0 – Klettskard (44.), 3:0 – J. Andreasen (54.).

Klaksvik: Johansson, Forren, Vatnsdal (od 72. Petersen), Pavlović (od 62. Hansson), Da Silva (od 62. Kronberg), J. Andreasen, Kassi, Danielsen (od 83. Mikkelsen), Ar. Frederiksberg, R. Joensen, Klettskard (od 72. Gussias).

Olimpija: Pintol, Krefl, Ratnik, Muhamedbegović, Lasickas (od 57. Silva), Doffo (od 75. Pinto), Elšnik, Fadida (od 46. Brest), Motika (od 66. Kasa), Rui Pedro, Nukić (od 57. Bristrić).

Rumeni kartoni: Motika, Fadida, Bristrić.

V drugi tekmi skupine je vodilni Lille po preobratu z 2:1 (0:1) ugnal Slovan iz Bratislave.