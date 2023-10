Domžale kot nalašč za štart Zorana Zeljkovića

V nadaljevanju preberite:

V slovenskem nogometnem prvenstvu se začenja v 13. kolu zares. Zdi se, da so najboljši v ligi angažirali »prave« trenerje vsaj za srednjeročno obdobje, strokovnjake, ki bodo prav vsi po vrsti sprejeli velike izzive že na prvi konec tedna po sanjskem oktobru slovenskih reprezentanc A in U-21. Prav vseh pet tekem prinaša nepredvidljivost, privlačnost in odprta vprašanja.

kaj prinaša konec tedna? Rogaška, ki so ji mediji namenili preveč pozornosti zaradi diletantskih dogodkov ob igrišču, ima lepo priložnost za »normalno« medijsko akcijo, toda za to bi morala šokirati Celjane. Za Zorana Zeljkovića podobno kot za Joãa Henriquesa: do prihoda v Olimpijo ni vodil kluba, katerega imperativ bi bile lovorike. Ante Šimundža je vnesel pod Kalvarijo svež veter, obenem so nekateri v klubu izgubili del pooblastil, s katerimi so pripeljali štajerski klub v nezavidljiv položaj. Na klopi Kopra bo debitiral Ljubljančan Safet Hadžić, nogometni Srečko Šestan. Več v članku.