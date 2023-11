Predsednik Uefe na pogrebnem sprevodu viteza nogometa

Na tisoče ljudi ter več kot 1000 povabljencev se je na zadnji poti poklonilo preminuli nekdanji angleški nogometni legendi Bobbyju Charltonu. Med povabljenimi je bil tudi predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin. Charlton je umrl pred tremi tedni pri 86 letih. Svetovni prvak z Anglijo leta 1966 velja za enega najboljših nogometašev v zgodovini.

Med pogrebnim sprevodom v Manchestru je na tisoče ljudi ves čas ploskalo in se nekdanji legendi Manchester Uniteda in angleške reprezentance poklonilo s številnimi transparenti in šali. Pogreb bo sicer minil v ožjem družinskem krogu. Sprevod je šel tudi mimo Unitedove trojice velikih, spomenika, ki je ovekovečil Charltona, Denisa Lawa in Georga Besta. Ti so predvsem v 60 letih po letalski nesreči v Münchnu leta 1958 sestavljali jedro rdečih vragov na poti do naslova v tedanji različici lige prvakov (1967/68).

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin ob prihodu v katedralo v Manchestru. FOTO: Phil Noble/Reuters

Med več kot 1000 povabljenimi so bili tudi nekdanji trener Uniteda Alex Ferguson, zdajšnji selektor angleške izbrane vrste Gareth Southgate, princ William ter številni drugi na čelu s prvim možem Uefe Čeferinom. »Res moraš biti fantastičen igralec, da osvojiš naslov svetovnega prvaka, slaviš v ligi prvakov in imaš uspešno ter dolgo klubsko in reprezentančno kariero. Toda bil je še veliko več kot le izjemen nogometaš. Bil je velika osebnost, čas je imel za vsakega posameznika,« je ob sprevodu dejal nekdanji kapetan Uniteda Bryan Robson.

Slava mu ni stopila v glavo

»Slava mu nikoli ni stopila v glavo, vse je bilo podrejeno igranju za Manchester United. Tudi v reprezentanci je govoril le o zmagovanju, imel je značaj zmagovalca. Bil je skromen, družinski človek,« pa je dodal njegov nekdanji soigralec Alex Stepney. Charlton je bil eden ključnih reprezentantov domačega svetovnega prvenstva 1966, kjer je Anglija na nekdanjem Wembleyju doslej edinkrat osvojila naslov svetovnih prvakov. V finalu so Angleži takrat ugnali Nemce s 4:2 v podaljšku. V istem letu je prejel zlato žogo za najboljšega nogometaša v Evropi. Za reprezentanco je na 106 tekmah dosegel 49 golov.

Spominska majica za večni spomin nanj.. FOTO: Oli Scarff/AFP

Ob nogometu mu je življenje zaznamovala tudi letalska nesreča leta 1958, ko se je Manchester vračal s tekme proti Crveni zvezdi v Beogradu. Po vmesnem postanku v Münchnu se je letalo ob vzletu zaletelo v hišo in druge ovire, umrlo pa je 23 ljudi, tudi osem njegovih soigralcev. Charlton je bil med 21 srečnimi, ki so preživeli.

Še vedno je Charlton (249 golov) na drugem mestu večne lestvice strelcev Manchester Uniteda, kjer je pred njim le Wayne Rooney, po številu nastopov (758) je na drugem mestu za Ryanom Giggsom. Med letoma 1970 in 2015 je bil tudi rekorder po številu reprezentančnih zadetkov, najprej je njegov dosežek izboljšal Rooney, novi rekorder pa je Harry Kane.

Športno pot je sklenil leta 1973, nekajkrat se je preizkusil tudi v trenerski vlogi, vseskozi pa je bil član predsedstva pri Unitedu. Njegov uspeh so prepoznali tudi v angleških visokih krogih, kraljica Elizabeta mu je leta 1994 podelila viteški naziv.