Roberto Carlos ima 11 otrok s sedmimi ženskami, zdaj se ločuje in živi sam

Nekdanji zvezdnik Real Madrida Roberto Carlos še vedno velja za morda najboljšega bočnega nogometaša doslej, leta 1997 je za Brazilijo proti Franciji dosegel tudi enega najbolj znamenitih golov, ko je žoga po prostem strelu postavila na preizkušnjo zakone fizike. Kot je bila uspešna nogometna kariera, pa je pestro tudi njegovo ljubezensko življenje.

S sedmimi ženskami ima 11 otrok, pri 44 letih je postal dedek. Leta 2009 se je poročil z Mariano Lucon, s katero imata dve hčerki, vendar sta pred kratkim sporočila, da se ločujeta. Zdaj 51-letni Roberto Carlos, tudi ambasador Fife, se je med ločitvenim postopkom skupaj z eno od hčerk preselil v enega od apartmajev Realovega trening centra v predmestju Valdebebas, saj je žena z drugo hčerko ostala v družinski hiši.

»Sedem otrok imam v Braziliji, enega v Mehiki, enega na Madžarskem in dva v Španiji. Imel sem samo dve ženi. Težko je našteti vse ženske, s katerimi imam otroke,« je v intervjuju za italijanski časnik Gazzetta dello Sport povedal legendarni Roberto Carlos, ki je kariero končal leta 2016 v Indiji. Z Realom je štirikrat osvojil špansko prvenstvo in trikrat ligo prvakov, z Brazilijo je bil v finalu SP 1998 v Franciji. Igral je tudi za Palmeiras, Inter in Fenerbahče.