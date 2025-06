Slovenski reprezentant nov izziv našel pri serijskih prvakih

Slovenski nogometni reprezentant Petar Stojanović je podpisal triletno pogodbo s poljskim velikanom Legio Varšava, so potrdili na spletni strani kluba. Poljaki 29-letnega Stojanovića opisujejo z izbranimi besedami, kot igralca z bogatimi mednarodnimi izkušnjami tako na nacionalni kot klubski ravni. Stojanović je v svoji karieri osvojil 16 lovorik in je eden najbolj odlikovanih slovenskih nogometašev zadnjega desetletja.

Od leta 2014 je za slovensko reprezentanco zbral 66 nastopov, med drugim na lanskem evropskem prvenstvu, kjer se je njegova ekipa uvrstila v izločilne boje. Z Dinamom iz Zagreba je petkrat osvojil naslov prvaka ter igral v ligi prvakov in ligi Evrope. Kot igralec NK Maribora je z ekipo štirikrat stal na najvišji stopnički. V zadnjih letih je igral Italiji, v serie A in serie B, kot igralec Empolija, Sampdorie in Salernitane. V prejšnji sezoni je odigral 29 tekem v drugi ligi v Italiji.

"Legia je bila zame očitna izbira. To je odličen klub z zgodovino in impresivnimi navijači. Nisem moral dvakrat pomisliti, preden sem se pridružil ekipi," se je ob podpisu pogodbe smejalo Stojanoviću.

FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

"Vesel sem, da sem tukaj. Igral sem v klubih, kjer je bil velik pritisk na rezultate. Mislim, da bo v Varšavi enako in sem pripravljen na to. Najboljši del moje kariere je bilo zagotovo igranje v reprezentanci, še posebej na zadnjem euru. Imam izkušnje v serie A, vendar je vsak klub drugačen. Legia bo zagotovo ena najboljših ekip v moji karieri. Želim vanjo vnesti značaj. Želim igrati vsako tekmo, vsak trening do maksimuma. Vem, da so navijači odlični in cenijo, ko igralci dajo vse od sebe," je še dejal Stojanović.

"Zame je Petar univerzalni vojak, ki lahko igra na več položajih - v desni obrambi, levi, lahko se postavi tudi višje. V trenerjevi sestavljanki bo to element, ki bo pomagal v težkih trenutkih. Poleg tega je izkušen igralec - reprezentant Slovenije, pet let je igral v Dinamu Zagreb. Pozna posebnosti velikega kluba, kjer so zahteve po igranju za najvišje cilje. Vse to nam odlično ustreza: je igralec, ki se bo vklopil v to ekipo," pa je bil zadovoljen Michal Zewlakow, športni direktor Legije Varšava.

Petnajstkratni poljski prvaki so zadnji naslov v domačem prvenstvu osvojili leta 2021.