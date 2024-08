Srbi tretjič zapored olimpijski prvaki

Srbska moška vaterpolska reprezentanca je zlatima odličjema iz Ria in Tokia danes dodala še zlato v Parizu. Večne rivale iz Hrvaške so Srbi nadigrali v prvi četrtini, vodstva pa nato niso izpustili vse do končne zmage s 13:11 (5:2, 3:3, 3:3, 2:3). Bron so že pred tem osvojili vaterpolisti ZDA.

Srbija je v uvodu tekme s pridom izkoriščala hrvaške napake in do konca prve četrtine vodila že s 5:2. Hrvati so nato preostanek srečanja lovili rezultat, a se niso nikoli približali na manj kot dva zadetka zaostanka.

Miloš Čuk je v finalu dosegel tri gole. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Za Srbe je bil prvi strelec s tremi goli Miloš Čuk, ravno toliko jih je za Hrvate dal Jerko Marinić Kragić.

Za Srbijo je to tretje zaporedno olimpijsko zlato, medtem ko Hrvati ostajajo pri edinem zlatem odličju iz Londona 2012.

Ameriška vaterpolska reprezentanca je v dopoldanskem terminu v tekmi za tretje mesto po izvajanju petmetrovk premagala Madžare z 11:8 (3:2, 1:1, 2:2, 2:3, 3:0).