Slovenija za SP 2025 proti Švici

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, pomerila proti Švici, je ob robu dogajanja na EP določil žreb v Kölnu. Slovence prvi dvoboj proti Švicarjem predvidoma čaka 8. ali 9. maja v domači dvorani, povratni obračun pa tri dni kasneje v Švici. »Žreb nam ni bil povsem naklonjen, ni pa bil niti najtežji. V dvoboju s Švico smo nedvomno favoriti, kaj drugega kot uvrstitev na svetovno prvenstvo ne pride v poštev. Naša reprezentanca napreduje, raste in počasi moramo biti tudi mi samozavestni,« je dejal selektor Slovenije Uroš Zorman.

Preostali pari so Španija – Srbija, Ferski otoki – Severna Makedonija, Portugalska – Bosna in Hercegovina, Grčija – Nizozemska, Romunija – Češka in Gruzija – Avstrija.

Štirje pari bodo znani po marčevskih tekmah kvalifikacij druge faze. Na SP bo potoval zmagovalec tekme Finska – Litva proti Madžarski, zmagovalec dvoboja Italija – Belgija proti Črni gori, Islandija proti zmagovalcu para Estonija – Ukrajina ter Poljska proti boljšemu iz dvoboja med Slovaško in Izraelom.

Slovenci so si mesto v bobnu s preostalimi favoriziranimi ekipami zagotovili po treh zmagah v prvem delu EP, ki so ga nato s petimi zmagami ter tremi porazi končali na šestem mestu. Švicarji so izpadli po prvem delu, v skupini A pa so izgubili proti Nemčiji (14:27), Severni Makedoniji (27:29) ter remizirali proti Franciji (26:26). Zasedli so 21. mesto med 24 udeleženkami.

Zadnjo medsebojno tekmo sta Slovenija in Švica odigrali pred štirimi leti na EP. Slovenski rokometaši so tedaj v prvem delu tekmovanja slavili z 29:25.

Še pred kvalifikacijami za SP Slovenijo med 14. in 17. marcem čakajo kvalifikacije za olimpijske igre, skupina pa bo znana po finalu afriškega prvenstva, v katerem se bosta ob 17. uri pomerila Egipt in Alžirija.

V kolikor bo izrazito favorizirani Egipt postal prvak, bo Slovenija igrala v skupini s Španijo, Bahrajnom in Brazilijo. Če bo prvak Alžirija, bo v skupini 3 Slovenija igrala proti Norveški, Egiptu in Tuniziji.