Sviš žanje sadove dobrega dela, klub z velikim srcem postaja past za favorite

Če bi toplotni zemljevid Slovenije označeval stopnjo ljubezni do rokometa, bi eno od temno rdečih lis našli v Jurčičevi deželi v srcu države. To ljubezen uteleša RK Sviš iz Ivančne Gorice. Ljubezen, skupaj z zanesenjaštvom ter trdim in strokovnim delom, se je skozi desetletja rokometnemu klubu bogato obrestovala.

Sviš že deseto sezono nastopa v prvi slovenski ligi, trikrat je bil na sklepnem turnirju pokala Slovenije, leta 2014 celo v finalu. A verjetno še nikdar ni imel boljše ekipe kot zdaj. Sezono je odprl s presenetljivo zmago v Ribnici, nazadnje senzacionalno vzel točko prvakom iz Celja Pivovarne Laško. Da bo nadaljeval niz neporaženosti, ko bo jutri ob 18. uri gostoval pri Gorenju, je malo verjetno, a tudi največji optimisti niso pričakovali tako dobrega štarta.

Kaj so povedali predsednik Marjan Potokar, trener Aleksander Polak in prvi zvezdnik ekipe Simon Vidmar? Koliko rokometašev vadi pod okriljem Sviša in kolikšen je proračun kluba, kolikšen je povprečni obisk na tekmah v OŠ Stična? Oglejte si gol, ki je vzel točko Celju.