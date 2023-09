Nova domača zaušnica prvakom iz Celja pred evropskim izzivom, derbi v Trebnjem

Če izvzamemo zmago v superpokalu proti Jeruzalemu, so rokometaši Celja Pivovarne Laško zelo slabo štartali v sezono 2023/24. Potem ko so doma prepričljivo izgubili s Trimom in doživeli poraz pri Gudmeju v prvi tekmi EHF lige prvakov, so hladno prho doživeli tudi na gostovanju pri Svišu v 2. kolu lige NLB.

V Ivančni Gorici je bilo 33:33, zadnji gol je tik pred iztekom časa spretno dosegel Simon Vidmar in poskrbel za veliko slavje ekipe, ki je v prvem kolu presenetila že Riko Ribnico. Remi je zelo slaba popotnica za ekipo Alema Toskića, ki bo v sredo gostila Porto na prvi domači evropski tekmi.

Danes se bosta v derbiju kola v Trebnjem pomerila Trimo in Gorenje.

Izidi 2. kola: Koper – Urbanscape Loka 31:22 (Bratkovič 8, Makuc 5; Jesenko 7), LL Grosist Slovan – Krka 24:29 (Budja 11; Horvat 8, Stanojević 7), Jeruzalem Omož – Slovenj Gradec 26:23 (Sok 8, Bogadi 6; Štumpfl 8, Eskeričič 6), Ljubljana – Riko Ribnica 30:35 (Lukman 10; Knavs 14), Sviš Ivančna Gorica – Celje Pivovarna Laško 33:33 (Vidmar in Cirar po 7; Cokan 9, Mlakar 6), Trimo Trebnje – Gorenje (danes ob 18.00), Škofljica – Dobova (danes ob 20.00).