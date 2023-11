Trebanjski levi vrnili udarec Gorenju

Derbi šestnajstine finala rokometnega pokala Slovenije med Gorenjem in Trimom se je v Velenju pričakovano razpletel z razburljivo končnico in celo podaljškom, po katerem so bili s 36:34 (statistika) uspešnejši gostujoči igralci trenerja Uroša Zormana.

Trimo se je tako oddolžil tekmecem za nedavni domači poraz, edini v ligi NLB. V rednem delu je kazalo na zmago Gorenja, ki je imelo tudi tri zadetke prednosti, nazadnje z 29:26, toda vratar Aljoša Čudič je gostom s tremi obrambami prinesel podaljšek (30:30).

Tilen Sokolič je dosegel 10 golov za moštvo Zorana Jovičića, še dva več Jan Jurečič za Trimo. Gorenje in Trimo sta vodilni moštvi v prvenstvu, Velenjčani imajo štiri pokalne naslove, Trebanjci lovijo prvo lovoriko v zgodovini kluba.

Aljoša Čudič: »Večji del tekme smo slabo odigrali, na koncu smo se zbrali v napadu in odigrali bolj čvrsto v obrambi. Vsi v dvorani, ki so si danes ogledali tekmo, so lahko veseli, saj so bili priča pravemu derbiju. Škoda, da je bila ta tekma tako hitro na sporedu, ampak kljub temu smo zelo veseli uvrstitve v naslednji krog tekmovanja.«

Tilen Sokolič: »Mislim, da nas je zmage danes stala nezbranost pri igri z igralcem več in nekaj zgrešenih strelov v ključnih trenutkih. Na žalost se na takšni tekmi malenkosti kaznujejo in Trebanjci so to izkoristili. Čestitke obema ekipama za prikazano. Odigrali smo pravi derbi in v svet poslali lepo sliko slovenskega rokometa.«