Đoković brez večjih težav v osmino finala

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je napredoval v osmino finala uvodnega teniškega turnirja za grand slam, odprtega prvenstva Avstralije. Njegov tekmec v tretjem kolu na osrednjem igrišču Rod Laver je bil 30. nosilec iz Argentine Tomas Martin Etcheverry. Đoković ni izgubil niti niza, napredoval pa je s 6:3, 6:3, 7:6 (2). Novak Đoković, prvi igralec na svetu, nadaljuje lov na 25. naslov za grand slam, 11. na turnirjih v Melbournu.

Za osmino finala se je še najbolj namučil v tretjem nizu, o zmagovalcu je odločal podaljšani niz, v katerem pa Đoković ni pokazal znamenj šibkosti. Prvi igralec sveta je v Melbourne Parku prikazal najbolj dominantno predstavo na letošnjem turnirju. Australian Open je začel nekoliko opotekajoče, 18-letni hrvaški kvalifikant iz Splita Dino Prižmić se je proti dvakrat starejšemu veteranu upiral kar štiri ure ter mu odvzel niz.

Tudi pri drugem tekmecu, Avstralcu ruskega porekla Alexeju Popyrinu je potreboval štiri nize, da ga je premagal. V tretjem kolu pa se je znova predstavil z zelo dominantno predstavo, Argentinca, ki je v prvem krogu izločil Britanca Andyja Murrayja, je dokončno zlomil v podaljšani igri in svoj 100. dvoboj na OP Avstralije dobil po dveh urah in 28 minutah.

»Mislim, da je bil to odličen dvoboj. Najboljša predstava na tem turnirju,« je dejal Đoković v intervjuju na igrišču. »Zadovoljen sem s svojo igro skozi celoten dvoboj, še posebej v prvih dveh nizih. Nato je tekmec nekoliko pospešil, dvignil svojo raven tenisa verjetno za eno ali dve stopnji v tretjem nizu in sva se pomerila iz oči v oči. Predvidevam, da sem v tie-breaku le našel prave udarce, prave servise in končal v treh nizih.«

To je bila 31. zaporedna zmaga na OP Avstralije za Đokovića, ki je dobil tudi svoj še tretji dvoboj z Etcheverryjem, proti kateremu še nikoli ni izgubil niza. Za četrtfinalno vstopnico se bo pomeril z boljšim iz dvoboja med 16. nosilcem Američanom Benom Sheltonom in 20. nosilcem Adrianom Mannarinom iz Francije.

Novak Đoković je odigral 100 dvobojev na vsakem od štirih grand slamu. V Parizu (OP Francije) je odigral 108 dvobojev, v Wimbledonu 103 in v New Yorku (OP ZDA) 101.