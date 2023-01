Rafael Nadal končal obrambo naslova že na drugi oviri

Branilec lanske zmage Rafael Nadal je ob koncu drugega niza zaprosil za zdravniško pomoč, imel težave z gibanjem, na koncu pa je moral po dveh urah in 31 minutah priznati premoč Američanu Mackenzieju McDonaldu s 4:6, 4:6, 5:7. Dvakratni zmagovalec Melbourna v letih 2009 in lani je bil tudi pred poškodbo daleč od svoje prepoznavne ravni. Že od prihoda v Avstralijo, kjer je izgubil tudi oba posamična obračuna na pokalu United, nikakor ni našel prave igre.

McDonald je v prvem nizu izkoristil številne napake Nadala in povedel z dvema breakoma prednosti (4:1). Šestintridesetletnik z Majorke je enega od dveh odvzemov servisa še izničil, drugega pa ne. V drugem nizu je 27-letni Kalifornijec znova povedel z breakom, a je v četrti igri Nadal izenačil. V sedmi pa je Američan znova povedel, po obrambnem udarcu v naslednji igri pa je Španec začutil bolečino in zahteval zdravniški odmor.

Po nekaj minutah v garderobi se je vrnil na igrišče in ob težavah z gibanjem zaigral bolj agresivno, raven tekmeca pa je precej padla. Vseeno je v ključnih trenutkih Američan bolj premikal Nadala po igrišču in v 11. igri tretjega niza prišel do odločilnega odvzema servisa. Šestintridesetletnik z Majorke je prvič izgubil v drugem kolu OP Avstralije, pred tem pa je dvakrat zaradi poškodbe odpovedal udeležbo v deželi tam spodaj (2006, 2013). Enkrat je izgubil že v prvem kolu (2016).

Moraš biti z glavo pri stvari

McDonald, sicer 65. igralec lestvice ATP, pa je na drugi strani dosegel šele drugo zmago v 15 obračunih nad igralci najboljše deseterice. To mu je leta 2019 uspelo proti Argentincu Juanu Martinu Del Potru v Delray Beachu.

»Iskreno sem zelo zadovoljen z igro, sploh na začetku. Dobro sem igral, odlično serviral in vračal začetne udarce. V tretjem nizu pa je bilo kar zahtevno, saj moraš biti z glavo pri stvari. Vseeno sem našel način, da sem izvlekel zmago. Vesel sem,« je po tekmi dejal McDonald.

Nadal: Nisem želel predati dvoboja kot branilec naslova »Nisem želel zapustiti igrišča in predati dvoboja kot branilec naslova. Bolje je tako, izgubil sem in tu ni več česa dodati, le čestitam lahko tekmecu,« je uvodoma dejal na novinarski konferenci po dvoboju. »To je šport, ni pomembno, koliko priložnosti imaš, do samega konca moraš dati vse od sebe. To je filozofija in bistvo športa samega. Tega se držim skozi celotno kariero,« je še dejal skrušeni Nadal, ki je bil ob odsotnosti prvega igralca sveta in rojaka Carlosa Alcaraza prvi nosilec v Melbournu. »Trenutno ne morem reči, da psihično nisem uničen. Vse drugo bi bila laž,« je še dodal španski zvezdnik. Za zdaj ni jasno, kako dolgo bo moral dvakratni zmagovalec OP Avstralije (2009, 2022) počivati. V prvem delu sezone ima predvidene nastope v Abu Dabiju februarja ter na mastersih v Indian Wellsu in Miamiju v marcu.

»Je velik šampion, v kakršnemkoli položaju se že znajde, se nikoli ne bo predal. Tudi v načetem stanju je vedno težko premagati tako velikega tekmeca. Moral pa sem ostati osredotočen na svojo igro, malce pa me je njegova poškodba vseeno iztirila,« je priznal Kalifornijec. V tretjem kolu se bo pomeril z zmagovalcem obračuna med Japoncem Jošihitom Nišioko in Čehom Daliborjem Svrčino.

Ogromno težav je imel v drugem kolu Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Polfinalist OP ZDA leta 2021 in lanski četrtfinalist v Melbournu je že v prvem dvoboju izgubil niz proti rojaku Vaseku Pospisilu, tokrat pa je v drugem kolu izgubil prva dva proti Slovaku Alexu Molčanu.

V nadaljevanju je 22-letnik iz Montreala zaigral bolje in po treh urah in štirih minutah s precej boljšim tenisom slavil s 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.B rez težav pa je napredoval lanski polfinalist OP ZDA, Američan Frances Tiafoe. Štiriindvajsetletnik je s 6:4, 6:4, 6:1 premagal 17-letnega Kitajca Junchenga Shanga.

Organizatorje večino popoldneva v Melbournu moti dež, zaradi česar igrajo le dvoboje na treh pokritih igriščih. Že v torek so morali prestaviti številne obračune, ki so se bodisi zavlekli bodisi so bili prekinjeni zaradi vročine in dežja.

Šwiatek, Pegula in Sakari zanesljive v drugem kolu

Prvi favoritinji odprtega prvenstva Avstralije v tenisu, Poljakinja Iga Šwiatek in Američanka Jessica Pegula, sta zanesljivo napredovali v tretje kolo. Z nekaj težavami je napredovala tudi šesta nosilka Grkinja Maria Sakari. Prva igralka lestvice WTA Šwiatkove za razliko od prvega kola ni imela toliko težav. S 6:2, 6:3 je ugnala Kolumbijko Camilo Osorio, ki je prvič nastopila v drugem kolu Melbourna.

»Bilo je zelo intenzivno in telesno naporno,« je dejala 21-letna Poljakinja na novinarski konferenci po dvoboju: »Bilo je precej težje, kot kaže rezultat. Vedela sem, da se bo borila do konca in mi ne bo ničesar podarila. Sprejemala je dobre odločitve, sama pa sem zadovoljna, da sem bila konstantna. To je zame najpomembnejše.«

Poljakinja je dobila še 12. zaporedni dvoboj drugega kola na turnirjih velike četverice, skupno pa že 53. v 65 dvobojih v glavnih delih žreba. V tretjem kolu se bo pomerila z zmagovalko obračuna med Kanadčanko Bianco Andreescu in Španko Cristino Bucsa.

Po dveh nizih je v tretje kolo napredovala tudi Američanka Pegula. Ta je ob svojem drugem nastopu izgubila osem iger, Belorusinjo Aleksandro Sasnovič pa ugnala s 6:2, 7:6 (5) po uri in 31 minutah na osrednjem igrišču.

»Mislim, da sem igrala kar dobro. Je pa tudi tekmica precej dvignila raven v drugem nizu. Morala sem nekako preživeti obdobja, ko je bila zares vroča in je nizala točke. Bila je zelo agresivna, srečna pa sem, da sem izvlekla drugi niz,« je priznala 28-letnica iz Buffala.

Glasen dvoboj med Rusinjo in Grkinjo

Doslej še nikoli ni zaigrala v polfinalu turnirjev za grand slam, kot tretja nosilka pa se bo v tretjem kolu pomerila proti boljši iz dvoboja med Ukrajinko Marto Kostjuk in domačinko Olivio Gadecki. Več težav je imela v glasnem obračunu z Rusinjo Dijano Shnaider šesta nosilka Maria Sakari. Grkinja se je večkrat pritoževala nad glasnostjo 18-letne Rusinje, ki sicer igra za študentsko ekipo Severne Karoline v ZDA. Slavila je s 3:6, 7:5, 6:3 po dveh urah in 33 minutah na igrišču Margaret Court.

»Bili so trenutki, ko sem mislila, da bom izgubila. Potem pa me je kar naenkrat predramilo. V prvem nizu sploh nisem čutila prave igre, preveč sem se branila. Tako se nisem počutila že dlje časa. Ker pa ure in ure na dan garam, sem vedela, da lahko najdem pot nazaj,« je dejala 27-letnica iz Aten.

Doslej je le dvakrat nastopila v četrtem kolu OP Avstralije, za preboj tja pa se bo v tretjem pomerila z zmagovalko švicarsko-kitajskega dvoboja med Jil Teichmann in Lin Zhu. Poslovila pa se je 15. nosilka Petra Kvitova. Čehinjo je premagala Ukrajinka Anhelina Kalinina.