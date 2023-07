Wimbledon bo danes pokal od mladostniškega rivalstva

V središču pozornosti teniške javnosti v Wimbledonu je Novak Đoković, ki je včeraj izgubil prvi niz proti Andreju Rubljovu s 4:6, nato pa prestavil v višjo prestavo in se s 6:1, 6:4 in 6:3 prebil v polfinale. Kljub odlični predstavi srbskega veterana pa ne moremo mimo dejstva, da mlada generacija vse bolj glasno trka na vrata tudi na sveti travi. Danes bo v ospredju obračun 20-letnikov Carlosa Alcaraza in Holgerja Runeja za preboj v polfinale. »Igrati četrtfinale v Wimbledonu bo nekaj posebnega, naj traja čim dlje,« pravi španski čudežni deček.

Igra na travi Alcarazu še ne leži, na hitri podlagi mu manjka predvsem izkušenj, zmaga v osmini finala (3:1 v nizih) proti nekdanjemu finalistu turnirja, Italijanu Matteu Berrettiniju, pa ga je navdala s samozavestjo: »Tekma je bila neverjetna, tudi zelo zahtevna, sploh po izgubljenem prvem nizu. Zelo vesel sem, da sem se zbral in da se ta neverjetni turnir zame nadaljuje. Upam, da bo niz trajal čim dlje, res sem presrečen, da sem v četrtfinalu.«

Berrettini je specialist za igro na travi, a so ga v zadnjih letih zdelale poškodbe, tako da je težko pariral telesni premoči Alcaraza. Prednosti v letih pa Španec ne bo imel proti vrstniku Holgerju Runeju, ki je prav tako s 3:1 v nizih domov poslal Grigorja Dimitrova in si priboril četrtfinalno srečanje z rivalom iz mlajših kategorij. Tako Rune kot Alcaraz se s sveto travo šele spoznavata, nekdo od njiju pa bo med najboljšimi štirimi največjega turnirja na svetu, kar vsekakor ni mačji kašelj.

Rune energijo črpa tudi iz besednih dvobojev s sodniki, včasih pa še s publiko. FOTO: AFP

Nadaljevanje zdravega rivalstva

Njuno rivalstvo bo dvoboju dalo še dodaten čar. »Zelo sem vesel, da bom igral prav proti Holgerju. Že od 12. leta tekmujeva drug proti drugemu, skupaj sva doživela nekaj fantastičnih trenutkov. Nisva se še slišala, to hranim za ure pred dvobojem, a sem prepričan, da je tudi Holger na trnih in komaj čaka,« je kar pokal od energije in navdušenja 20-letni prvi teniški igralec sveta. Nazadnje sta se z Runejem pomerila lani jeseni v Parizu, ko je Španec dvoboj zaradi poškodbe predal.

Alcaraz na igrišču večinoma deluje kot dolgoletni veteran jeklenih živcev, a mladost občasno vseeno privre na površje. Danes mladostniške energije na glavnem igrišču Wimbledona gotovo ne bo primanjkovalo.