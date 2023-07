Pozabljivi Rus med teniško elito Wimbledona

Življenje Rusa Romana Safjulina se je v dobrem mesecu postavilo na glavo. Konec maja se je tolkel po glavi, ker je pozabil, da se morajo teniški igralci zunaj svetovne stoterice najprej prijaviti v kvalifikacije. Po zamujeni priložnosti se je povzpel do zdajšnjega 92. mesta na lestvici ATP, vendar se ni nadejal, da bo v Wimbledonu tako uspešen.

Z nedeljsko zmago nad Denisom Shapovalovom v štirih nizih se je pri skoraj 26 letih prvič uvrstil v četrtfinale turnirja za grand slam in jutri se se bo pomeril z Italijanom Jannikom Sinnerjem, letošnjim 8. nosilcem. Hkrati je tudi prvi po letu 2014, ki se je prebil v elitno osmerico v krstnem nastopu na glavnem delu turnirja na londonski travi. Pred desetimi leti je to uspelo Avstralcu Nicku Kyrgiosu, ki je bil takrat 144. na svetu.

»Zame je vse povsem novo. Doslej sem se v Wimbledonu najdlje uvrstil v 2. krog kvalifikacij, kar je tudi moj najboljši dosežek na vseh turnirjih za grand slam. In zdaj me vsi sprašujejo, če razmišljam o osvojitvi lovorike. Noro! Počaščen sem že, ker lahko nastopam na igriščih, na katerih sem občudoval Rogerja Federerja, Rafaela Nadala in Novaka Đokovića,« zagotavlja presenečeni igralec iz Podolska.