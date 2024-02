Zverev kot Beckerjev novi izziv

Upokojeni nemški zvezdnik Boris Becker se je v zgodovino Wimbledona, najbolj prepoznavnega teniškega turnirja na svetu, zapisal kot najmlajši zmagovalec. V tistem juliju 1985 je štel 17 let in s to lovoriko vstopil v veliki svet športa. Osvojil je 6 turnirjev za grand slam, dvakrat se je z Nemčijo veselil zmage v Davisovem pokalu, po koncu izjemne poti na igrišče pa se je lotil strokovnega komentiranja kot tudi trenerskega posla.

Dolgo je sodeloval z Novakom Đokovićem, nazadnje je bil trener Danca Holgerja Runeja, pred vrati pa je uresničitev sodelovanja z nemškim rojakom Alexandrom Zverevom. Nazadnje polfinalistu odprtega prvenstva Avstralije na lestvici ATP zdaj pripada 6. mesto. »Vsakomur je lahko koristno, če ti takšen as, kot je Boris, lahko postreže s kakšnim nasvetom,« je dejal vodilni sedanji nemški teniški igralec, za nekdanjega šampiona pa bi sodelovanje z Zverevom predstavljalo novi izziv. »Če bom njegov trener? Vse je mogoče,« je dejal v pogovoru za DPA