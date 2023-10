Legendarni Becker se vrača, tokrat ob boku danske zvezde

Nekdanji nemški teniški zvezdnik Boris Becker se po finančnih goljufijah in prestani zaporni kazni vrača na teniško turnejo kot trener. »Lahko potrdim, da sem novi trener Holgerja Runeja,« je dejal trikratni zmagovalec Wimbledona za teniški podkast Eurosporta Das Gelbe vom Ball.

Zdaj 55-letni Nemec je razkril, da je z 20-letnim zvezdnikom iz Danske v stiku že dlje časa. »Zdaj je pravi čas. Moj koledar to dopušča in Holger me je vedno zanimal, ker je tako predan in temperamenten na teniškem igrišču.« Zanj je Rune, ki je šesti igralec na svetovni lestvici, »neobdelan diamant, ki ga je treba brusiti«.

Becker je nazadnje deloval kot televizijski komentator, potem ko so ga decembra lani izpustili iz zapora zaradi davčnih prekrškov v Veliki Britaniji. Nekdanji igralec svetovnega kova je kot trener med letoma 2013 in 2016 slavil uspehe tudi s 24-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam Novakom Đokovićem.

Tako kot Đoković je imel tudi Rune čustvene izbruhe, ki so bili Beckerju všeč, kot je dejal. »To je dovoljeno. Trener in ekipa ustvarita oazo, v kateri mora igralec to izpustiti, dati iz sebe ven - če se potem opraviči in spet dela zbrano. Takrat sem kot profesionalec naredil isto,« je dejal Becker.

Prvič bo uradno skrbel za Runeja že na turnirju ATP v Baslu, ki se začne v soboto. Nato mu želi pomagati, da se prek pariškega mastersa v Bercyju uvrsti na finale ATP v Torinu: »To je velik cilj in to je najina naloga.«

Najprej počitek, nato finiš sezone

Carlosa Alcaraza letos švicarski gledalci ne bodo pozdravili na turnirju v Baslu. FOTO: Florence Lo/Reuters

Zmagovalec Wimbledona Carlos Alcaraz je danes dejal, da bo zaradi poškodbe hrbta in stopala izpustil turnir ATP naslednji teden v Baslu. »Letos na žalost ne bom mogel igrati v Baslu,« je 20-letnik zapisal na Instagramu in dodal, da še vedno upa, da bo dokončal sezono.

»Imam težave z levim stopalom in utrujenostjo mišic v spodnjem delu hrbta, kar potrebuje zdravljenje, da lahko igram do konca sezone. Upam, da se kmalu vidimo,« je še zapisal španski zvezdnik.

Drugi igralec sveta Alcaraz je letos odigral 72 dvobojev na turneji ATP in osvojil šest naslovov, zadnjega julija v Wimbledonu, kjer je v finalu petih nizov premagal število 1 na svetu, Srba Novaka Đokovića.

Nato je izgubil v polfinalu OP ZDA, v Pekingu se je uvrstil med zadnje štiri, preden je prejšnji teden izpadel na mastersu v Šanghaju v osmini finala.

Alcaraz je prijavljen še za igranje na pariškem mastersu od 30. oktobra dalje in se je že uvrstil na finale ATP v Torinu, ki se bo začel 12. novembra.