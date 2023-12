Kriechmayr še drugič gospodar v Val Gardeni

Avstrijec Vincent Kriechmayr je po letu 2019 še drugič zmagal na superveleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni. Na progi Saslong je za dve stotinki sekunde ugnal rojaka Daniela Hemetsbergerja, tretje mesto je pripadlo Švicarju Marcu Odermattu, ki je bil zgolj tri stotinke počasnejši. Najboljši Slovenec Martin Čater je bil 26.

Po izraziti norveški prevladi v zadnjih letih se je prvič zgodilo, da sta bila na superveleslalomu v Val Gardeni na prvih dveh mestih avstrijska tekmovalca. Kriechmayr, svetovni smukaški in superveleslalomski prvak iz Cortine d'Ampezzo iz leta 2021, je v pretekli sezoni v seštevku discipline zaostal tako za nosilcem malega kristalnega globusa Odermattom kot tudi za drugim najboljšim Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem.

Dvaintridesetletni Kriechmayr je vpisal osmo superveleslalomsko in karierno 17. zmago v svetovnem pokalu. Norvežanu se je tokratni nastop povsem ponesrečil, izpadel je celo iz najboljše trideseterice na preizkušnji, ki jo je dobil v letih 2020 in 2021. Na štartu sta bila tudi dva Slovenca, ki nista v celoti izkoristila dobrih pogojev, ko se je izboljšala vidljivost v zgornjem delu. To je bilo pisano na kožo tekmovalcem s slabšimi štartnimi številkami.

Prav v zgornjem odseku je Čater, nastopil je s številko 36, celo največ izgubil v primerjavi z najboljšim. V tem odseku je pustil 43 stotink sekunde, ob prihodu v cilj je njegov skupni zaostanek znašal 71 stotink za 16. mesto. Tega ni obdržal. Prehitelo ga je kar deset tekmovalcev, nekateri tudi s številkami 50, 59 in 62 in 63. S to številko je Kanadčan Alexander Cameron (+0,28) celo skočil na sedmo mesto. Isti čas kot Celjan pa je imel denimo švicarski tekmovalec s številko 47 Marco Kohler.

Miha Hrobat, ki je nastopil s številko 55, ni bil med tistimi, ki so izkoristili dobro vidljivost. Kranjčan v cilju ni razumel, zakaj je njegov zaostanek znašal 1,94 sekunde (56.), saj je bil prepričan, da ni naredil kakšnih večjih napak. Ocena slovenskega trenerja Aleša Gorze, je, da je Hrobata precej upočasnil veter v prsi, ki je zapihal v zgornjem delu in čez zloglasne kamelje grbine, ravno za pet minut, kasneje se je veter umiril. V Val Gardeni bo v soboto še klasični smuk, tokrat na neokrnjeni progi povsem z vrha.