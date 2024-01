Nika Prevc dobila kvalifikacije

Nika Prevc še naprej potrjuje dobro formo. Tokrat je bila prepričljiva v kvalifikacijah smučark skakalk na Ljubnem ob Savinji, kjer je s skokom, dolgim 87 m, za pet točk in več ugnala konkurenco. Za njo so se uvrstile Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger ter Nika Križnar in Nemka Katharina Schmidt, ki sta si razdelili tretje mesto.

Na 13. in 14. mesto sta se uvrstili Tina Erzar in Katra Komar, Taja Bodlaj je bila 23., Jerica Jesenko 27., Živa Andrič 35., Ajda Košnjek 37. in Urša Vidmar 39.

Brez uvrstitve na tekmo so ostale Nejka Repinc Zupančič, Nika Krašovic in Lara Logar.

Uvodna tekma na Ljubnem, na kateri bo Prevčeva spet nastopala z rumenim dresom vodilne v svetovnem pokalu, se bo začela v soboto ob 11.30. V nedeljo bo še druga ob 11.00, pred tem bodo ob 9.30 kvalifikacije.