Raste nov biatlonski biser

Slovenski biatlonec Pavel Trojer je osvojil svojo drugo zlato koljano na zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) 2023 v italijanski Furlaniji Julijski Krajini. S konkurenco je pometel še v posamični preizkušnji na 12,5 km. Najbližji zasledovalec, Slovak Michal Adamov, je zaostal za več kot minuto in pol.

Slovenske športnice in športniki so na Ofemu osvojili štiri odličja, vsa najžlahtnejša. Prvo zlato medaljo za Slovenijo je na posamični tekmi priborila smučarska skakalka Nika Prevc. Skakalke so nato bile zlate še na ekipni tekmi, Trojer pa je v torek slavil v posamičnem sprintu na 7,5 km.

Bron je na današnji tekmi osvojil Francoz Guillaume Poirot (+1:40,5). Na 21. mestu je preizkušnjo končal Ruj Grošelj Simić, Aljaž Omejc je bil 28., Martin Jensko pa 51. »Bilo je super. Tekel sem izjemno, streljal sem zelo dobro. Eno tarčo sem zgrešil, a ni bilo nič hudega. Proga je bila kar hitra, malo ledena. Sonca sicer ni bilo in je bolj mrzlo kot zadnjič. Občutki so super,« je v cilju dejal zdaj že dvakrat zlati Trojer.