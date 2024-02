Tega, kar Lampičeva strelsko kaže na treningih, ne prenese na tekme

Slovenski biatlonci so na svetovnem prvenstvu v biatlonu močno zaostali za napovedmi vodstva panoge. Edini viden dosežek tekem na Moravskem je deveto mesto Jakova Faka na posamični tekmi. Glavni trener Ricco Gross pa meni, da gre za ekstremne pogoje tekmovanja in da je pri oceni nastopa treba upoštevati več dejavnikov kot običajno. »Pričakovanja so vedno visoka,« je visokoleteče napovedi malce relativiziral trener, a obenem ni skrival, da si je tudi sam želel še kakšno vidno uvrstitev tekmovalcev, ki jih vodi že drugo sezono.

»V Novem Mestu pa smo doživeli ekstremne razmere. Ti zunanji vplivi niso bili velik izziv samo za športnike, temveč tudi za tehnike. Mislim, da smo to relativno dobro rešili. V posamični tekmi se je Jakov Fak prebil do devetega mesta, Miha Dovžan je imel priložnost za deseterico, nato pa s 17. mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev. S tem smo lahko zadovoljni,« pravi 53-letni Nemec.

Ta je izpostavil tudi zelo dobro formo Anamarije Lampič. »To je dokazala na vseh vseh štirih tekmah, v katerih je nastopala. Dvakrat je dosegla najhitrejši čas, dvakrat drugega. Super bi bilo, če bi kakovostni preskok tukaj dosegla tudi Polona Klemenčič,« je še dejal nekdanji biatlonski šampion, ki ve, da je prav prizorišče v Novem Mestu tisto, ki je Klemenčičevi v preteklosti zelo ustrezalo.

Ekipa bo imela konec tedna težko delo, da popravi dosežke. V soboto sta na sporedu obe štafetni tekmi, v nedeljo še tekma s skupinskim štartom za Jakova Faka. A tudi za te dve tekmi gre pričakovati, da bo snežna podlaga ekstremna in prav priprava smuči bo eden ključnih dejavnikov na poti do dobrega dosežka. Vsaj v uvodu so bili slovenski tekmovalci nezadovoljni.

»Tehniki se pri pripravi materiala niso ušteli. Preprosto nimamo enakih možnosti kot največje reprezentance, ki so tukaj s po tremi napravami za pripravo smuči in posebnim tovornjakom z vso potrebno tehniko. Tudi mi smo poskušali vse, testirali kot nori, da bi našli najboljši material. To nam je tudi uspelo, a zaostajamo z opremo in številom serviserjev. Z največjimi in njihovo opremo ne moremo tekmovati.«

Anamarija Lampič na treningih bolje zadeva, kot na tekmah. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Ni razloga za popolno nezadovoljstvo

Letos je sezona posebej težka, saj gre za prvo sezono, v kateri je pri pripravi smuči prepovedana uporaba preparatov, ki vsebujejo fluor. Norveški zvezdnik Ole Einar Bjørndalen, rekorder po število naslovov svetovnega prvaka, je ob robu prvenstva dejal celo, da so razlike v preparatih, ki so na voljo najboljšim in najslabšim tako velike, da prvenstvo ni regularno.

»Tudi to je dodaten dejavnik. Med sezono smo to dobro reševali, tukaj pa smo naleteli na ekstreme, na konstanten dež, posledično razmočen sneg. V takšnem primeru se škarje še bolj razprejo in razkorak je še večji,« meni tudi Gross.

Najbolj pa vseeno izstopajo slabši dosežki najboljših deklet, predvsem Polone Klemenčič, ki je v primerjavi z lansko sezono močno nazadovala. »Ne moremo in ne smemo pričakovati, da bo razvoj linearen in da bo vsako leto napredek. Dosežki prihajajo v valovih. Vzponom seveda sladijo tudi padci.«

Anamarija Lampič pa na tekmi ne kaže prav nobenega napredka v strelskem delu tekmovanja. »Tega kar kaže na treningih, ne prenese na tekme. Če zna na treningu, zna tudi na tekmi. Zdaj se mora naučiti in navaditi, da opravljeno realizira na tekmi. Morda je v veliki želji v posamičnih segmentih tekme tudi malo prehitra in pred streliščem se bo morala naučiti tudi pravočasno spustiti tempo, da bo telo mirnejše na strelišču.«

Vsekakor bo za preostanek sezone treba primerno motivirati ekipo. Štirikratni olimpijski prvak meni, da to ne bo pretežko. »Mislim, da imamo razlog za optimizem. Imeli smo tekmovalca v deseterici, trojico med 30. Veliko močnejših ekip, ki so pred nami v pokalu narodov, je imelo enake in še večje težave. Ni razloga, da bi odšli popolnoma nezadovoljni.«

Seveda pa si tudi Nemec v zadnjih treh nastopih želi še en uspeh svoje ekipe, da bi se mirneje lahko pripravili na zaključek sezone. »Tukaj sta obe štafeti in Jakov. Prepričan sem, da nam bo uspelo.«