Video: Tudi med slovenskimi športniki je vedno več stisk

Vrhunski športniki so dnevno podvrženi različnim pritiskom – tukaj so pričakovanja javnosti, sponzorjev, družine in prijateljev. Čeprav uspešne športnike v javnosti povezujemo z nepremagljivostjo, se v zakulisju marsikdaj odvijajo čisto drugačne zgodbe. Tudi športniki so ranljivi in tudi oni se dnevno lahko spopadajo s številnimi notranjimi boji. Prav je, da jim prisluhnemo, jih podpiramo ter o tem pišemo in govorimo.

Tudi v Nogometni zvezi Slovenije se zavedajo, kako pomembno je duševno zdravje športnikov oziroma nogometašev. Skupaj s Skupino Triglav so zato razvili posebno pobudo #zVamiSmo, s katero ozaveščajo in spodbujajo športnike, da o tem odkrito spregovorijo. »Kot prvi korak smo pripravili skupek pogovorov s športniki, v katerih obravnavamo pomembnost duševnega zdravja, o tem, kako pomembno je, da o svojih težavah spregovorimo. V prihodnosti bomo kot NZS uvedli nekatere programe v sodelovanju s športnimi psihologi, z delavnicami o duševnem zdravju in podobno. Med drugim moramo povečati število ozaveščevalnih kampanj za zmanjšanje stigme,« nam v intervjuju v uvodu pove Martin Koželj, generalni sekretar NZS. »To je tema, o kateri je treba govoriti, to je tema, ki ne sme biti tabu,« se strinja tudi Luka Pušnik iz Skupine Triglav. Preverite, kako se v NZS soočajo z duševnim zdravjem nogometašic in nogometašev, kako obširna je pravzaprav ta težava in kako so se tega skupaj lotili v Skupini Triglav.

Kdo ali kaj je največji pritisk za športnike? Veliko se govori o pritiskih staršev …

Športniki se na svoji športni poti spopadajo z različnimi vrstami pritiska. Pritisk zanje so lahko starši, trenerji, navijači, marsikdaj pa kar sami sebi v obliki pričakovanj in želja. Še posebej intenzivna so lahko pričakovanja staršev in družine, zlasti ko imajo starši visoke ambicije pri svojih otrocih. Zelo velik je lahko tudi pritisk, da je športnik uspešen na tekmovanjih, ohrani vrhunsko fizično pripravljenost in uravnoteži osebno življenje s treningi in tekmami.

Kakšno podporo torej potrebujejo?

Športniki potrebujejo celovito podporo, ki vključuje psihološko svetovanje, trening duševnih veščin in močno podporno mrežo, ki jo sestavljajo družina, prijatelji in soigralci. Ključno je tudi, da imajo športniki dostop do športnih psihologov in strokovnjakov za duševno zdravje, s katerimi lahko v udobnem okolju neobremenjeno in iskreno spregovorijo o svojem duševnem zdravju in težavah, ki jim povzročajo skrbi. Obenem pa ne smemo pozabiti tudi na redne preglede duševnega zdravja in delavnice za obvladovanje stresa.

Martin Koželj, generalni sekretar NZS. FOTO: Voranc Vogel

Razkritje duševnih stisk je pri nas, sploh v športnem okolju, še vedno precejšnja tabu tema. Bilo je nekaj primerov, nekateri bolj medijsko izpostavljenih, večina manj ali nič, vendar poimensko ali s preveč podrobnosti ne bi govoril o njih, saj gre za poseganje v osebno sfero, do katere pa brez privoljenja teh športnikov nimam pravice. So se pa končale različno, tudi pri nas smo žal prišli do tega, da si je nekdanji nogometaš, celo nekdanji reprezentant, vzel življenje, ker ni videl izhoda iz stiske, v kateri se je znašel.

Vas preseneča, koliko nogometašev, tudi mlajših, potrebuje pomoč?

Žal me to ne preseneča. Šport je po svoji naravi tekmovalen, v kombinaciji z visokimi pričakovanji od mladih let pa lahko vse skupaj močno vpliva na duševno zdravje. Mnogi mladi športniki se spopadajo s pritiskom – pričakovanji, da jim uspe, strahom pred neuspehom in uravnoteženjem športa s šolskimi in družbenimi obveznostmi. Zgodnje prepoznavanje teh izzivov je ključnega pomena za zagotavljanje potrebne podpore.

Ali opažate razlike v duševnem zdravju med športniki različnih starosti ali med spoloma?

Da, obstajajo opazne razlike. Mlajši športniki imajo pogosto težave z identiteto in uravnoteženjem športa z izobraževanjem, medtem ko lahko starejši športniki občutijo pritisk v zvezi z dolžino kariere in prehodom iz športa. Spol prav tako lahko igra vlogo, saj moški športniki morda občutijo družbeni pritisk, da se zdijo trdni in nečustveni, medtem ko se ženske športnice lahko spopadajo z dodatnimi izzivi, povezanimi s telesno podobo in spolno diskriminacijo.

Kako je danes organizirana podpora v primeru akutne duševne krize športnika?

V primeru akutne duševne krize imamo vzpostavljene protokole za zagotavljanje takojšnje podpore. To vključuje dostop do 24/7 kriznih telefonskih linij, nujnih svetovalnih sej in po potrebi napotitev k specializiranim storitvam za duševno zdravje. Prav tako omogočamo izobraževanje za trenerje in osebje ekipe za učinkovito in sočutno obravnavo kriznih situacij.

Nedvomno imajo pri tem veliko vlogo tudi trenerji, da prepoznajo in ustrezno obravnavajo stiske svojih varovancev. Se boste posvetili tudi izobraževanju trenerjev?

Trenerji so pogosto prvi, ki opazijo spremembe v vedenju športnika. Zato skozi izobraževanje trenerjev izvajamo tudi programe usposabljanja za trenerje za ozaveščanje o duševnem zdravju. S temi predavanji želimo trenerje opremiti z veščinami za prepoznavanje zgodnjih znakov duševne stiske in usmerjanje športnikov k ustrezni strokovni pomoči.

Kako je bilo zanje poskrbljeno do zdaj in kako bo naprej? Kakšni bodo novi preventivni ukrepi za boljše duševno zdravje nogometašev?

Zgodovinsko gledano je bila podpora različna, vendar se vedno bolj priznava pomen duševnega zdravja. Tudi zaradi tega in zaradi sodelovanja s Skupino Triglav zdaj govorimo o tem veliko več.

Se boste povezali tudi s kakšnimi znanimi/priznanimi strokovnjaki?

Kot rečeno, pri projektu ozaveščanja o duševnem zdravju že sodelujemo s Skupino Triglav, aktivno pa iščemo tudi partnerstva z vodilnimi športnimi psihologi in organizacijami za duševno zdravje. Sodelovanje s strokovnjaki zagotavlja, da naši programi temeljijo na najnovejših raziskavah in najboljših praksah. Naš cilj je ustvariti robusten podporni sistem, ki lahko učinkovito obravnava različne potrebe duševnega zdravja naših športnikov.

Pobudo #zVamiSmo sta Skupina Triglav in NZS prvič predstavili javnosti na tekmi med Slovenijo in Portugalsko. FOTO: Martin Metelko

Kakšni so glavni cilji takšnih akcij?

Primarni cilji so spodbujanje dobrega počutja, zmanjšanje stigme zaradi težav z duševnim zdravjem in zagotavljanje dostopne, visokokakovostne podpore za vse športnike. Želimo ustvariti okolje, v katerem se športniki počutijo cenjene ne samo zaradi svoje uspešnosti na igrišču, ampak tudi zaradi celostnega dobrega počutja. Na koncu želimo pomagati športnikom doseči zdravo ravnovesje med njihovim profesionalnim in osebnim življenjem.

To ni prvo sodelovanje med Skupino Triglav in NZS, pojasni Luka Pušnik: »Izkušnje z dolgoročnimi športnimi partnerstvi, ki temeljijo na zaupanju in vzajemnih prizadevanjih za doseganje ciljev, kažejo, da lahko uspešno spregovorimo o tistih temah, ki so zares pomembne za skupnosti, v katerih delujemo. To odraža tudi sodelovanje med Triglavom in NZS: pred leti smo s sporočilom 'Za zdravje, za zmage' skupaj začeli širšo javnost ozaveščati o pomenu skrbi za zdravje. Ko se je naše sodelovanje še nekoliko razvilo, je bila NZS prva organizacija, ki se je pridružila pobudi #ZavarujmoPrihodnost. Istega leta smo skupaj nagovorili tudi prizadevanja za krepitev prepoznavnosti ženskega nogometa in žensko nogometno ligo poimenovali Liga Triglav Zdravje. Danes, ko je zaupanje med nami na še nekoliko višji ravni, pa skupaj krepimo zavedanje o pomenu in različnih dimenzijah skrbi za duševno zdravje – nas samih, naših bližnjih in ne nazadnje tudi naše širše skupnosti«.

Pobuda #zVamiSmo: nihče na tej poti ne sme ostati sam

Luka Pušnik: »To je tema, o kateri je treba govoriti, to je tema, ki ne sme biti tabu«. FOTO: Voranc Vogel

»Športniki so zagotovo veliki vzorniki, vendar so tudi oni le ljudje. Prav ta aspekt poudarjamo s pobudo #zVamiSmo, s katero želimo nogometašem in širši javnosti pokazati, kako pomembno je, da poskrbimo za svoje zdravje in dobro počutje, ob čemer poudarjamo tudi pomen medsebojne opore. Nanjo se lahko navežemo tudi v času evropskega prvenstva v nogometu, ko je pomembno, da kot navijači podpremo nogometaše in jim stojimo ob strani tako ob vzponih kot tudi ob morebitnih napakah.« In največ šteje prav to, je prepričan Luka Pušnik iz Skupine Triglav, da v vsakem trenutku lahko rečemo #zVamiSmo in kot ekipa navijačev podpremo reprezentante na njihovi poti.

Projekt #zVamiSmo je torej opomin vsem nam, da so posamezniki, ki se srečujejo z duševnimi stiskami, med nami. Nogometašice in nogometaši so se vanjo vključili kot ambasadorji, kot tisti, ki bodo pomagali premagati to stigmo. In ko boste naslednjič koga vprašali »Kako si« in boste prejeli odgovor »V redu«, preverite, ali ta odgovor drži. Tudi v Skupini Triglav bodo zato akcijo obravnavali tudi širše in jo predstavljali celotni družbi. »Duševno zdravje je pomemben del dobre psihofizične pripravljenosti posameznika. Skrb zanj je eden od ključnih pogojev za varnejšo prihodnost, ki jo v Triglavu soustvarjamo z zavarovalno-finančnimi storitvami pa tudi z drugimi aktivnostmi,« pojasni sogovornik iz Triglava.

Skupina Triglav, stalni partner športa

Skupina Triglav se ves čas povezuje s številnimi športnimi organizacijami, podpirajo športne dogodke in sodelujejo z nekaterimi vrhunskimi športniki. »Vstopamo v tiste zgodbe partnerjev, h katerim lahko pomembneje prispevamo z našimi izkušnjami, znanji ter podporo – in obratno, tudi naše partnerje vključujemo v tiste lastne projekte, s katerimi se lahko vsebinsko poistovetijo. Tako se je na primer pobudi #ZavarujmoPrihodnost leta 2022 pridružilo več kot 160 partnerjev iz sveta športa, kulture in izobraževanja. Prevzeli so vlogo ambasadorjev globalnih ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov in tako skupaj z nami spodbujajo širšo javnost k majhnim korakom, s katerimi lahko vsak od nas prispeva k trajnejši in varnejši prihodnosti,« pojasni Luka Pušnik.

Pogovorimo se o duševnem zdravju Bistvo projekta #zVamiSmo je, da se začnemo na glas pogovarjati o duševnem zdravju. Preberite nasvete strokovnjakov, rešite test Kako skrbite za svoje duševno zdravje? Predvsem pa: vključite se v pobudo #zVamiSmo in tako pomagajte, da se nihče na tej poti ne bo počutil osamljenega.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav