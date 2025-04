Video: Posebna obletnica na dan rekordov v Planici

Na dan največjega slovenskega športnega praznika smo se pogovarjali z Marto Bulhak, glavno direktorico Pivovarne Laško Union, ki je kot velik podpornik športa stalno prisotna ob večjih športnih dogodkih, in prav tekmovanje pod Poncami ima zanje posebno mesto. Zaznamovali so ga tudi s postavitvijo visokega mlaja, ki je opozarjal na pomembno obletnico in hkrati simbolno sporočal povezljivost, ki ga ima pivovarstvo v Sloveniji s športnimi uspehi.

Dvesto let dosežkov in povezovanja s skupnostjo

Marta Bulhak FOTO: Blaž Samec

Leto 2025 je za Pivovarno Laško Union izjemno, saj praznujejo častivredno obletnico: 200 let od začetkov pivovarske industrije v Laškem in s tem blagovne znamke Laško. Letošnji jubilej je pravzaprav nadaljevanje lanskega, ko so praznovali 160 let Pivovarne Union v Ljubljani.

Družba nedvomno piše eno najbolj uspešnih in dolgotrajnih zgodb Sloveniji. Njihovo povezovanje z lokalno skupnostjo je zelo zavzeto in se plete na vseh ravneh. V letih so tudi aktivni podporniki športa na vseh ravneh in v različnih panogah. Že leta so močno povezani tudi s smučarskimi skoki in Planico – športnim praznikom, ki je Slovencem še posebej pri srcu.

Tam smo letos navijali tudi mi in od blizu občutili veselje, zanos, čustva in ekipnega duha, ki združuje športnike in njihove navijače. In prav v tem duhu delujejo tudi pivovarji, ki s podobno strastjo gradijo in razvijajo blagovno znamko, ki je v Sloveniji postala sinonim kakovosti.

In v dnevu novih rekordov smo pred mikrofon povabili tudi Marto Bulhak, prvo damo Pivovarne Laško Union, ki je z nami delila svoje občutke v Planici, predvsem pa je ob tako pomembni obletnici pogledala v preteklost predvsem z vizijo podjetja, ki bo tudi v prihodnje stalo za lokalno skupnostjo, jo podpiralo in z njo delilo enake vrednote.

Kako je Pivovarna Laško rasla skupaj s skupnostjo?

Vedno smo gradili svoje pivovarne znotraj skupnosti. Naši zaposleni so del skupnosti in verjamemo, da smo njen bistveni del. Želimo, da nas skupnost čuti, prav tako pa želimo tudi mi čutiti pripadnost tej skupnosti. Pivovarna Laško Union je že 200 let del lokalne skupnosti, kjer pomagamo in prispevamo k različnim dejavnostim – bodisi kulturnim, športnim ali družbenim. Sodelujemo na številnih področjih, pri čemer upamo, da je ta prispevek cenjen in da skupaj ustvarjamo boljši svet.

Mlaj ob 200. obletnici. FOTO: Blaž Samec

V Planici ste postavili impozanten mlaj. Kako simbol mlaja odraža vrednote in povezanost skupnosti?

Mlaj je zame kot tujko nekaj novega – prvič sem se srečala s to tradicijo. Menim, da je izjemno lepa, saj pomeni vračanje k dediščini. Mlaj simbolizira te korenine in ukoreninjenost v tradicijo, hkrati pa njegova višina predstavlja rast, pogled v prihodnost in ambicije. To je čudovita slovenska tradicija, ki jo želimo praznovati in spoštovati – z našim mlajem in 200-letnico simboliziramo močno zasidranost v bogato slovensko dediščino, obenem pa tudi pogum, da se, kot drevesa, vzpenjamo proti prihodnosti in rastemo.

Na kakšen način se ta zgodba prepleta s športom?

Pivovarna Laško Union je že vrsto let eden največjih podpornikov športa. Če pogledamo mlaj – ta tradicija ni zgolj simbol, temveč tudi prikaz sodelovanja, predanosti in strasti. In prav te vrednote so temelj športa. Enake vrednote, ki jih nosi šport, delimo tudi mi, pivovarji. Vse to nas povezuje – skupna strast in prepričanje o pomenu teh vrednot.

Pivo združuje ljudi, tako kot šport. Kako vidite to povezavo?

Mislim, da gre za zelo močno povezavo, saj temelji na vrednotah. Tako šport kot pivo prinašata užitek, a gre še za več kot to. Če pogledam na primer Planico – Planica ni zgolj športni dogodek. To je trenutek, ko se ves narod združi v ponosu in enotnosti ter slavi naše športnike, ki svoja življenja posvečajo športu.

"Pivovarna Laško Union je že 200 let del lokalne skupnosti." FOTO: Blaž Samec

Kakšna je vizija Pivovarne Laško Union za prihodnost?

Menimo, da smo pomemben del družbe. Že 200 let smo v Sloveniji, čutimo to dediščino in strast, zato želimo še naprej podpirati slovenski šport. Kot proizvajalci alkohola pa se zavedamo tudi svoje odgovornosti – skupaj z drugimi pivovarji spodbujamo odgovorno pitje in izobraževanje o tem, kako uživati alkohol zmerno in odgovorno. Prav tako želimo imeti pozitiven vpliv na lokalne skupnosti – delovati z njimi in se lotevati tem, ki so zanje pomembne. Najbolj pa si želimo, da bi nas slovenski potrošniki še naprej imeli radi, saj imamo izjemne blagovne znamke, ki so zelo blizu slovenskim srcem.

Kako pomembno je to partnerstvo na področju športa?

Kot eden največjih sponzorjev športa sodelujemo v številnih pomembnih in izjemnih partnerstvih. Imamo dolgoletno in močno sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije, s katerim delimo olimpijsko strast. Tesno sodelujemo tudi z lokalnimi in nacionalnimi športnimi zvezami. Če omenim samo nekaj primerov – smo močni podporniki Smučarske zveze Slovenije, podpiramo Nogometno zvezo Slovenije, tako moško kot žensko reprezentanco, prav tako pa tudi Rokometno zvezo Slovenije in lokalne klube, kot je RK Celje. Dejavni smo tudi v manjših lokalnih klubih, kjer aktivno podpiramo in promoviramo zdrav življenjski slog, zmernost in vrednote, ki jih prinaša šport.

»Sem velika športna navdušenka in, kot si lahko predstavljate, so mi kot Poljakinji smučarski skoki zelo blizu, saj so na Poljskem tako priljubljeni kot v Sloveniji.«

Kakšen je ekonomski in družbeni vpliv pivovarske industrije?

V Sloveniji proizvedemo približno dva milijona hektolitrov piva letno in sodelujemo na več ravneh. Seveda smo pomemben delodajalec, a naš vpliv sega veliko dlje. Posredno vplivamo na številne sektorje – logistiko, gostinstvo in maloprodajo. Močno sodelujemo tudi s športom s športnimi partnerstvi in drugimi pobudami. Ena od pomembnih panog, ki jih podpiramo, je hmeljarstvo. Slovenija je eden najpomembnejših pridelovalcev hmelja na svetu in ta hmelj uporabljamo za našo blagovno znamko Laško. Tako podpiramo tudi lokalno kmetijstvo in prispevamo k varovanju okolja.

Kako boste v prihodnosti sodelovali s hmeljarji?

Zavezani smo tesnemu sodelovanju s slovenskimi hmeljarji. Za blagovno znamko Laško uporabljamo tri vrste lokalno pridelanega hmelja. Prepričana sem, da imamo številne priložnosti za nadaljnji razvoj tega močnega partnerstva in da ga lahko še dodatno nadgradimo.

FOTO: Mediaspeed

Kako kultura zmernega uživanja piva prispeva k družabnemu življenju?

Kot proizvajalec alkohola imamo odgovornost, da izobražujemo potrošnike o zmernosti pri pitju. Naš cilj je, da vsi uživajo pivo na pozitiven način, brez zlorabe. Mislim, da smo v Sloveniji na tem področju naredili odlično delo – močno smo razvili segment brezalkoholnega piva in vedno zagotavljamo izbiro za vsakega potrošnika. To ni pomembno samo za varno vožnjo – kar je bil najprej največji razlog za razvoj tega segmenta –, temveč tudi za odgovorno uživanje alkohola. Ključno je, da pijemo zmerno, da lahko dlje časa uživamo v družbi prijateljev in družine ter da imamo s tem pozitivno izkušnjo.

Kako ste sami povezani s športom? Imate najljubšega športnika ali ekipo?

Pravzaprav imam rada veliko športov. Spomnim se, da sem smučarske skoke gledala že s svojo babico – torej že zelo dolgo nazaj. Obožujem tudi biatlon, nordijsko smučanje in alpsko smučanje. Slovenija je v športu res neverjetna – ste država z dvema milijonoma prebivalcev, a imate neverjetno število vrhunskih športnikov. To pa res otežuje izbiro, koga podpreti!

