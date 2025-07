Verstappen izkoristil edino možnost in osrečil novega vodjo Red Bulla

Red Bullov zvezdnik Max Verstappen je znova pokazal svoje mojstrstvo. Čeprav zdaj nima na voljo najboljšega dirkalnika v formuli 1, se je z njim prebil do zmage na šprinterski preizkušnji v Spa-Francorchampsu.

Z drugega štartnega položaja je začel lov na včeraj najhitrejšega Avstralca Oscarja Piastrija (McLaren) in ga z odličnim manevrom prehitel že v uvodnem krogu. Odtlej vodilnega položaja ni več izpustil iz svojih rok, zmago, že dvanajsto na šprintih, pa je proslavil s prešernim vijuganjem po ciljni ravnini.

»To je bila naša edina možnost. Če sem želel zmagati, sem moral Oscarja prehiteti že v prvem krogu. To smo načrtovali in to nam je tudi uspelo,« se je veselil Verstappen, ki je z izvrstno predstavo in prvo zmago osrečil tudi Laurenta Mekiesa, novega vodjo Red Bullove ekipe v formuli 1.

Nizozemskemu šampionu sta družbo na odru za najboljše delala McLarnova dirkača, drugouvrščeni Piastri (+ 0,753) in tretjeuvrščeni Britanec Lando Norris (+ 1,414), ki je v četrtem krogu vrnil udarec Monačanu Charlesu Leclercu (Ferrari) in ga znova potisnil na nehvaležno četrto mesto (+ 10,176). Peti je bil Francoz Esteban Ocon (Haas, + 13,789), šesti pa Španec Carlos Sainz ml. (Williams, + 14,964).

Skupni vrstni red za SP: 1. Piastri (Avst, McLaren) 241, 2. Norris (VB, McLaren) 232, 3. Verstappen (Niz, Red Bull) 173, 4. Russell (VB, Mercedes) 147, 5. Leclerc (Mon, Ferrari) 124, 6. Hamilton (VB, Ferrari) 103 ...

Ob 16. uri se bodo začele še kvalifikacije za jutrišnjo klasično dirko za veliko nagrado Belgije (15.00).