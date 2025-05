Brezplačna konferenca Šport 2025: Brodnjak, Bobinac in Han o sponzorstvih

Vrhunski šport je neločljivo povezan s finančnimi stroški, s katerimi se posamezniki težko spopadajo sami. Tukaj je vloga sponzorjev ključna in prav razumevanje te povezave bo v ospredju konference Šport 2025, ki bo 21. maja v Kristalni palači v Ljubljani. Rdeča nit dogodka bo sponzorska pismenost – tema, ki postaja vse pomembnejša za športnike, organizacije in podjetja, ki šport podpirajo ali vanj vlagajo.

Z zanimivimi sogovorniki do ključnih odgovorov

Športniki danes niso več samo obrazi rezultatov, ampak tudi nosilci blagovnih znamk, promotorji vrednot in ambasadorji trajnostnega razvoja. A prav zato morajo razumeti tudi tržno logiko, ki stoji za podporo. Kako podjetje presodi, komu zaupati svojo blagovno znamko? Kako se pripravi sponzorski paket, ki ponuja več kot logotip na majici? In kako športnik prepriča, namesto da prosi za podporo?

Ta vprašanja bo odprla konferenca Šport 2025, ki pod okriljem Delovega poslovnega centra letos še posebej nagovarja športne menedžerje, predstavnike zvez in društev, pa tudi tržnike in blagovne znamke, ki želijo v športu delovati bolj premišljeno. V ospredju bodo znanja in veščine, ki jih sodoben športnik ali športna organizacija nujno potrebuje: razumevanje trženja, priprava partnerskih projektov, komunikacija z javnostmi in merjenje učinkov sodelovanja.

Med govorniki bodo letos nekateri najvidnejši akterji z obeh strani športno-poslovnega odra. Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, bo spregovoril o športu kot dolgoročni naložbi in strateškem partnerstvu, ki se ne meri zgolj v evrih, ampak tudi v vrednotah. Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, bo delil izkušnje iz obeh perspektiv – kot nekdanji sponzor in zdaj kot vodja največje športne organizacije v državi. S pogledom države se bo pridružil tudi gospodarski minister Matjaž Han, ki bo predstavil prizadevanja za bolj sistemsko podprt športno-poslovni ekosistem.

Po uradnem delu bo sledilo neformalno druženje s kosilom, namenjeno mreženju med športniki, podjetniki, predstavniki zvez, zdravstva in drugih ključnih akterjev.