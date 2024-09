Energetska prihodnost: Kako hibridni sistemi prinašajo prihranke

Katere energetske rešitve torej izbrati, da se bomo v prihodnje lahko brezskrbno ogrevali in hladili? Vprašali smo Edija Grbca, vodjo programa energetske rešitve pri podjetju Butan plin, kjer uspešno zrejo v prihodnost in iščejo učinkovite rešitve za energetske izzive, s katerimi se spopadamo v zadnjih letih. Čeprav fosilna goriva ostajajo njihov pomembni partner na tej poti, so razvili tudi hibridne sisteme, ki zagotavljajo večji pomemben korak v energetski prihodnosti.

Butan plin je že več desetletij eden izmed vodilnih ponudnikov energetsko učinkovitih rešitev v Sloveniji. S široko paleto storitev, ki zajemajo vse od plinske oskrbe do kompleksnih energetskih sistemov za domove in poslovne objekte, se osredotočajo na zagotavljanje zanesljive in tudi vedno bolj trajnostne oskrbe z energijo. V času, ko so stroški energentov v porastu in so podnebne spremembe vse bolj očitne, se podjetja in gospodinjstva spoprijemajo z izzivom, kako učinkovito upravljati energetsko porabo.

Kako torej naprej? Kako v bazenu različnih ponudnikov izbrati tistega, ki nam bo zagotovil najbolj optimalno energetsko brezskrbnost? Naš sogovornik bo odgovoril na številna aktualna vprašanja in morda marsikomu odprl novo priložnost za dom ali podjetje.

Čeprav za UNP velja, da je med dražjimi energenti, je začetni finančni vložek v primerjavi z investicijo v toplotno črpalko veliko manjši. Uporabnik UNP namreč nima večjih dodatnih stroškov razen za energent, saj dobi posodo za hrambo plina v najem, prav tako pa ni odvisen od gradnje dragega plinskega omrežja.

Ali je podjetje Butan plin izključno dobavitelj UNP?

Butan plin že dolgo ni samo dobavitelj utekočinjenega naftnega plina, ampak ponudnik celovitih energetskih rešitev. Izvajamo energetske sanacije obstoječih objektov in pripravljamo rešitve za novogradnje – večstanovanjske, poslovne in industrijske objekte.

Povsod sledimo znanemu cilju – čim bolj racionalni porabi energije in optimizaciji stroškov ogrevanja. V zadnjem času tudi naše podjetje daje velik poudarek skrbi za okolje z zmanjševanjem CO 2 v ozračje, kar uresničujemo z novimi energetskimi rešitvami.

"V zadnjem času so se kot najboljša rešitev izkazale hibridne rešitve, ki vključujejo plin in drug energent (elektriko oz. toplotno črpalko, obnovljive vire ipd.)." (Edi Grbec)

Kakšne rešitve ponujate?

V okviru naše ponudbe so tudi hibridne rešitve, ki vključujejo toplotne črpalke v kombinaciji s plinskim kotlom, kogeneracije in sistem za proizvodnjo tako toplote kot hladu. Vedno stremimo k iskanju najboljših tehničnih rešitev, pri čemer pomagajo naši tehnični strokovnjaki – vse do izvedbe in še potem ostanemo s strankami, tudi pri upravljanju in vzdrževanju. Omogočamo tudi daljinsko vodenje in upravljanje energetske postaje (CNS) – ta omogoča nadzor nad delovanjem naprav, optimizacijo delovanja energetskega sistema in ustvarjanje prihrankov.

Kako pomagate in pridete nasproti strankam, ki nimajo na voljo sredstev za investicije?

Zavedamo se, da so stroški energije vedno večje breme pri poslovanju, naložba v prenovo pa je lahko stroškovno visoka in tehnično zahtevna. Zato svojim strankam ponujamo energetsko pogodbeništvo (t. i. kontrakting), kar zagotavlja pravo brezskrbnost pri prenovi energetskih sistemov. Partnerstvo med porabnikom in družbo Butan plin kot izvajalcem energetskih storitev omogoča, da lahko izvajalec zagotovi in izvede prenovo obstoječe energetske rešitve s prihranki energije in delnim ali celotnim lastnim finančnim vložkom. Butan plin je namreč investitor, ki glede na obstoječe stanje predlaga in vzpostavi najbolj učinkovit in energijsko najbolj varčen sistem ogrevanja ali hlajenja.

Lahko navedete kakšen referenčni primer izvedbe?

Eden izmed takih objektov je poslovni objekt Barka Koper, ki je imel za potrebe hlajenja prvotno vgrajene tri hladilne agregate, ki so zaradi dotrajanosti delovali z zmanjšano močjo in bili nezanesljivi. Podobno so bili zaradi dotrajanosti v slabem stanju tudi plinski kotli, ki so objektu zagotavljali ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Posledično so bili stroški vzdrževanja visoki in izpadi pogosti. Objektu smo zagotovili energetsko prenovo z novo reverzibilno toplotno črpalko. Ta jim zagotavlja nemoteno delovanje in oskrbo sistema, z energetsko prenovo pa so dosegli prihranke v višini 25 %.

Drug tak primer je športna dvorana, prav tako na Obali, kjer smo vključili plinsko toplotno črpalko. Za prenovo objekta so se lastniki odločili med drugim zaradi slabe izolacije, ki je v poletnih mesecih onemogočala normalne razmere za športne aktivnosti, saj so bile nemogoče v času višjih zunanjih temperatur. V športni dvorani smo tako vgradili nova klimata z rekuperacijo, grelnim in hladilnim registrom. Za hlajenje in ogrevanje skrbijo vgrajene plinske toplotne črpalke, ki so priklopljene na obstoječo plinsko postajo. Celotno postrojenje in delovanje nadzoruje centralni nadzorni sistem (CNS).

Kako hitro se povrne začetna naložba?

Vračilna doba je odvisna od stanja tako preteklega sistema kot nove tehnologije in opreme, ki se vključi v sistem – koliko je/bo torej nov sistem energetsko učinkovitejši, višina investicije, trenutne cene energentov in podobno so ključni dejavniki. V praksi je vračilna doba od štiri do osem let.

Kakšne težave imajo po navadi vaše stranke? Kako poiščete pravo rešitev?

Večinoma z dotrajanimi in zanemarjenimi kotlovnicami, z izgubami energije in visokimi stroški. Pomagamo jim tako, da pri vsakem najprej naredimo natančno analizo, sledijo finančne kalkulacije in priprava najrazličnejših scenarijev z rešitvami.

V zadnjem času so se kot najboljša rešitev izkazale hibridne rešitve, ki vključujejo plin in drug energent (elektriko oz. toplotno črpalko, obnovljive vire ipd.).

Kakšne so vaše konkretne rešitve za hlajenje?

Če izhajamo iz tistih, ki smo jih že izvedli v praksi, je rešitev lahko več. Dotrajane hladilne agregate ali toplotne črpalke lahko zamenjamo z novejšimi. Rešitev je lahko izpeljana z »inženiringom«, kar pomeni, da poskrbimo tako za projektno rešitev kot izvedbo, ki jo upravlja investitor. Druga možnost je, da krijemo strošek naložbe (delno ali v celoti) ter za obdobje veljavnosti pogodbe prodajamo hlad ter hkrati skrbimo za vzdrževanje in upravljanje objekta.

Če objekt nima možnosti priključka na elektroomrežje ali električna moč ni zadostna (za vključevanje na primer toplotne črpalke za hlajenje), je možna rešitev tudi plinska toplotna črpalka. Tako se izognemo morebitnim visokim stroškom nadgradnje elektropostaje oziroma gradbenih in elektrodel za dvig električne moči za možnost priklopa toplotne črpalke. V nadaljevanju je možno v projekt vključiti še fotovoltaiko, od koder bi pridobili večino električne energije.

Posebno ponudbo imate tudi za gostinske in turistične ponudnike. Lahko opišete, za kaj gre?

Poleg plina v jeklenkah, s katerim oskrbujemo številne gostince in turistične objekte, ponujamo tudi grelna telesa za ogrevanje na prostem v hladnejšem delu leta. Prav tako pa imamo v ponudbi tudi izdelke na plin za bivanje in kuhanje na prostem, kampiranje in podobno.

Ali je UNP še vedno glavni adut v vaši ponudbi? Zakaj še vedno velja za zanesljiv vir energije? Katere so njegove glavne prednosti?

Plin je pomemben fosilni vir, ki bo še imel zagotovo pomembno vlogo v prihodnji energetski perspektivi. Prehod na obnovljive vire in vključevanje več obnovljivih rešitev sta nujno potrebna in ju tudi v okviru naše družbe podpiramo. Še vedno pa so za številne industrije nepogrešljivi zanesljivi in dostopni viri (neodvisnost od omrežja, enostavna dostopnost, dobavljivost, visoka energetska vrednost ipd.). S tega vidika ponuja utekočinjen naftni plin (UNP) zanesljivo in stabilno oskrbo z energijo. UNP je lahko partner in odlično sodeluje tudi v primeru alternativnih rešitev – sodeluje z drugimi viri, kar na dolgi rok prinaša zanesljivo oskrbo in prihranke.

Kakšna je po vašem mnenju naša energetska prihodnost?

Glede na aktualno energetsko zakonodajo in vse evropske in nacionalne direktive je jasno, kakšne so preference. Velikokrat se pod pretvezo zelenega prehoda predstavljajo tudi rešitve, ki so glede na izvor in primarni način proizvodnje prav tako delikatne. V okviru krovne družbe SHV Energy se zavzemamo za postopno vključevanje čim večjega deleža obnovljivih virov. Kot omenjeno pa imajo fosilna goriva še vedno pomembno vlogo pri zagotavljanju večje stabilnosti, zanesljive oskrbe, dostopnosti in ne nazadnje tudi ekonomičnosti.

Zakaj je Butan plin pravi partner za energetsko brezskrbno prihodnost?

Naše izkušnje in strokovnost strankam zagotavljajo zanesljivo in ekonomično rešitev.

Številni primeri rešitev za večstanovanjske objekte, poslovne stavbe in industrijo kažejo na priložnosti za optimizacijo ogrevalnega sistema in prihranke pri stroških energije.

