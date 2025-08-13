Jaka Bijol dobil soigralca, ki bo debitiral proti bivšemu klubu

Občasni angleški nogometni reprezentant Dominic Calvert-Lewin bo v Leedsu postal soigralec slovenskega reprezentanta Jake Bijola. Zdaj že nekdanji napadalec Evertona se je dogovoril za vse podrobnosti prestopa v Leeds, pogodbo pa bo podpisal po zdravniških pregledih.

Osemindvajsetletnik je junija končal svoje devetletno bivanje pri Evertonu in dejal, da je bila odločitev o odhodu iz kluba izjemno težka. Calvert-Lewin je za Everton dosegel 71 golov na 273 tekmah, potem ko je leta 2016 prišel iz Sheffield Uniteda za 1,5 milijona funtov.

Drugi napadalski možnosti Leedsa sta Joel Piroe in Lukas Nmecha, medtem ko so Patricku Bamfordu povedali, da ni del načrtov trenerja Daniela Farkeja in si lahko poišče nov klub, Mateo Joseph pa je to že storil, Leeds ga je posodil Mallorci.

Calvert-Lewinova najboljša sezona je bila v sezoni 2020/21, ko je dosegel 16 golov na 33 tekmah premier lige, bil pa je tudi član angleške reprezentance, ki se je tisto poletje uvrstila v finale evropskega prvenstva. Za angleško reprezentanco je odigral 11 tekem in dosegel štiri gole.

Dominic Calvert-Lewin. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Leeds, ki se je vrnil v premier league, bo v prvem kolu v ponedeljek gostil prav Everton. Bijol zaradi rdečega kartona v zadnji tekmi za Udinese ne bo smel igrati.