Oblastniško nasilje trčilo v večetničnega duha

»Domoljubi so znova vrnili sem rdeče, modro, belo znamenje ... in ti domoljubi se niso ustrašili protidržavnih Protisrbov, ki ničesar ne sovražijo tako kot srbsko trobojnico. Nihče več se jih ne boji,« je srbski predsednik Aleksandar Vučić komentiral nasilne incidente v Novem Sadu.

Oblastem naklonjeni silaki v črnem so se v prestolnici Vojvodine spopadli z domačini, ki jih je zmotilo, da nepovabljeni nacionalisti na njihove zgradbe pleskajo barve srbske zastave. Pred tem so bili podobni incidenti v večinsko slovaškem Bačkem Petrovcu in v bošnjaškem Novem Pazarju.