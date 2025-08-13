Po stotih dneh prve razpoke v Merzevi koaliciji

V nadaljevanju preberite:

Prvih sto dni koalicije Friedricha Merza je že prineslo prva trenja. In to ne samo med koalicijskima strankama, ampak tudi znotraj same Unije CDU/CSU. Pri čemer bi se vsaj enemu konfliktu lahko izognili, in sicer spotikanju okoli neimenovanja novih ustavnih sodnikov. Pestro pa je bilo tudi v zunanji politiki, ki ji je kancler Merz v tem obdobju namenil izjemno veliko pozornosti. Razdvaja pa predvsem njegova odločitev o prepovedi izvoza orožja v Izrael.