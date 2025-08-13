Pet točk za pogajanja o miru

V nadaljevanju preberite:

Evropski voditelji so na videokonferenci z Donaldom Trumpom poskušali doseči, da bodo na njegovem srečanju z Vladimirjem Putinom v petek na Aljaski upoštevani interesi stare celine in Ukrajine. »Evropejci delamo vse, kar je v naši moči, da bi srečanje usmerili v pravo smer,« je zatrdil nemški kancler Friedrich Merz

Širši cilj evropskih voditeljev pa je preprečiti črni scenarij, po katerem bi Trump po pogovorih s Putinom od Ukrajine zahteval odpoved delu ozemlja. Nedotakljivost meja je eden od temeljev ureditve na stari celini po letu 1945. V državah EU zato odločno nasprotujejo takšnim zamislim. Tudi sankcijam proti Rusiji se ne nameravajo odpovedati.