    PREMIUM   D+   |   Svet

    Pet točk za pogajanja o miru

    Evropski voditelji si prizadevajo usmeriti pogovore Vladimirja Putina in Donalda Trumpa v želeno smer.
    Nemškemu kanclerju Friedrichu Merzu se je v Berlinu pridružil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. FOTO: John Macdougall/AFP
    Nemškemu kanclerju Friedrichu Merzu se je v Berlinu pridružil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. FOTO: John Macdougall/AFP
    Peter Žerjavič
    13. 8. 2025 | 19:05
    13. 8. 2025 | 19:19
    4:35
    Evropski voditelji so na videokonferenci z Donaldom Trumpom poskušali doseči, da bodo na njegovem srečanju z Vladimirjem Putinom v petek na Aljaski upoštevani interesi stare celine in Ukrajine. »Evropejci delamo vse, kar je v naši moči, da bi srečanje usmerili v pravo smer,« je zatrdil nemški kancler Friedrich Merz

    Širši cilj evropskih voditeljev pa je preprečiti črni scenarij, po katerem bi Trump po pogovorih s Putinom od Ukrajine zahteval odpoved delu ozemlja. Nedotakljivost meja je eden od temeljev ureditve na stari celini po letu 1945. V državah EU zato odločno nasprotujejo takšnim zamislim. Tudi sankcijam proti Rusiji se ne nameravajo odpovedati.

