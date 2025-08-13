Včeraj smo poročali o nenavadnem dogodku v bližini stanovanjske hiše v Lokavcu pri Ajdovščini, kjer naj bi po podatkih PU Nova Gorica 56-letno domačinko napadel šakal in jo ugriznil v roko.

Toda na zavodu za gozdove in v lovski družini Hubelj Ajdovščina ne morejo potrditi, da je res napadel šakal. Ti se namreč bojijo ljudi.

Predsednik lovske družine Boris Sušl je pojasnil: »Šakal je zelo, zelo previdna žival. Da bi bil v bližini naselja in napadel, je možno, ampak težko verjetno. Prej bi rekel, da je šlo za kakšnega klateškega psa.« Za potrditev vrste napadalca bi morali vzeti bris neposredno po ugrizu, saj se tako preverja morebitne bolezni in ugotavlja, ali je šlo za šakala, volka ali psa. A zdaj to ni več mogoče.

»Lovci se trudimo čim bolj poseči v populacijo šakala, še posebej zaradi srnjadi,« je še dodal. V Sloveniji ni več zaščiten, zadnji mesec pa so jih v okolici Lokavca odstrelili pet. Na podlagi oglašanja ocenjujejo, da jih je na tem območju precej, vendar okvirne številke te skrivnostne živali ni mogoče določiti.

Šakal je oportunist, jé od sadja do zelenjave, krade kokoši, lovi srnje mladiče in podobno. Letos so napadli dvakrat ovce pred Lokavcem, dvakrat pri Stomažu, konec aprila so se lotili teleta v Plačah.