Nepotreben odpor do obnovljivih virov

V nadaljevanju preberite:

Podnebni prehod bo močno spremenil energetsko podobo Evrope in Slovenije, kar marsikomu povzroča nelagodje. Poleg tega se pojavlja tudi vse več stališč interesnih skupin, ki so se v zadnjem obdobju še razvnele zaradi evropskih volitev in priprave na referendum o drugem bloku jedrske elektrarne. Ker Slovenija pri prehodu na obnovljive vire zaostaja, smo poiskali odgovore na najbolj izpostavljena vprašanja.

Ali je Evropa zaradi zahtev po zmanjšanju emisij manj konkurenčna? Bodo obnovljivi viri podražili elektriko? Bomo morali varčevati? Kako pomembna je gradnja drugega bloka jedrske elektrarne? Kako hrupne so vetrnice? To je le nekaj vprašanj, ki vnašajo odpor do podnebnega prehoda in praviloma ta odpor ni utemeljen.