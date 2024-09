Slovensko podjetje, ki postavlja nove standarde v trajnostni energetiki

Le z dobro premišljenimi in personaliziranimi energetskimi rešitvami bomo lahko optimalno izrabili obnovljive vire energije in s tem tudi maksimalno prihranili. Energetske rešitve, ki so popolnoma prilagojene posameznemu uporabniku ali podjetju, so ekonomsko smiselne in okoljsko prijazne.

Slovensko podjetje, ki je kmalu po ustanovitvi pred enim letom hitro pridobilo ugled kot pomemben igralec na področju trajnostnih energetskih rešitev pri nas, se zaveda, kako pomembna je energetska transformacija za našo družbo in vsakega posameznika, zato so se odločili za personaliziran pristop in povezovanje z različnimi partnerji, kar jim omogoča hitrejšo in bolj učinkovito izvedbo projektov.

Boštjan Štruc, direktor MERKUR energije FOTO: Črt Piksi

»Energetska transformacija je ključna za prihodnost naše države in sveta, v katerem živimo. Čist zrak, modro nebo in pitna voda niso samoumevne stvari, ki nas čakajo v prihodnosti. Energetska transformacija je nujna in mora biti del jasne politične strategije. Nikakor ne smemo dovoliti, da bi bil to samo nov trend, ki pride in gre, ampak moramo sprejeti politično odločitev za prihodnost vseh nas in prihodnjih generacij,« pravi direktor MERKUR energije , ki v Evropski uniji pogreša tovrstne odločitve. Kot dodaja, že več kot 20 let poslovno sodeluje s Kitajsko, ki v zadnjem času dela izjemne korake v energetski transformaciji. Kako hitro lahko vidimo rezultat zavestne odločitve za energetsko transformacijo, nam je ponazoril s primerom: »Še pred enim letom v večmilijonskem mestu nisi videl modrega neba nad seboj, danes pa je to že nekaj običajnega, saj so sprejeli odločitev – elektrificirali so transport in odstranili težko industrijo. Odločitev je temeljila na strategiji, s katero so želeli nekaj spremeniti na bolje. Ali so te odločitve prave ali ne, bo pokazal čas. Je pa dejstvo, da danes ljudje tam živijo bolje. Pri nas pa sprejemamo hipne odločitve, nimamo konsistentnih politik in jasnih usmeritev, kaj si želimo. Nič pa se ne more zgoditi čez noč, kakor si v Evropi želimo v zadnjem času. Govorimo o dobi, ki mora trajati pet, deset let.«

Trajnostne energetske rešitve in celovito upravljanje MERKUR energija ponuja cel krog trajnostnih rešitev – od trenutno najbolj priljubljenih sončnih elektrarn, skupaj z baterijskimi sistemi, veliko različnih toplotnih črpalk, prezračevanje, LED-razsvetljavo in e-polnilnice. Ponujajo pa tudi upravljanje teh rešitev in tako imenovane EMS-sisteme (Energy Management Systems), torej sisteme za energetsko upravljanje, s katerimi vse parcialne rešitve dobijo smisel. Ključna vloga pri implementaciji energetskih rešitev so podatki, ki jih je treba pravilno analizirati in vrednotiti. S pomočjo umetne inteligence in algoritmov, ki obdelujejo velike količine podatkov, nastanejo podlage za odločitve, s katerimi lahko naročniki prihranijo. Kot pravi sogovornik Boštjan Štruc, stranki pri upravljanju energijskega sistema praktično ni treba storiti ničesar, saj so vsi sistemi za upravljanje izjemno enostavni. Sistem spremlja, kaj se dogaja z energijo, v MERKUR Energiji pa prek nadzornega centra spremljajo dogajanje in v primeru večjih odklonov obvestijo stranko oziroma se z njo pogovorijo ter predlagajo ustrezno rešitev. Pri upravljanju energetskih sistemov pri podjetjih MERKUR energija ponuja tudi storitev vzdrževanja, nadzora, torej celostno energetsko upravljanje znotraj objektov. Namen vsega, kar počnemo, je prihranek energije, in to je ključno za prihodnost – da bomo znali v trenutkih dneva, ko je energija najbolj zaželena – torej potreba največja, energijo primerno ovrednotiti in odmerjati ter porabljati, saj bo v nasprotnem primeru postala predraga.

Prehod na trajnostne vire energije prinaša čistejše okolje in boljšo kakovost življenja. FOTO: Depositphotos

Katere so najpomembnejše tehnologije, ki bodo vodile energetsko transformacijo v prihodnjih letih?

Tehnologije se hitro spreminjajo, sončni paneli postajajo večji in učinkovitejši z daljšo življenjsko dobo, baterije postajajo vse bolj varne ter cenovno dostopne, prihajata tudi vodik in gorivne celice. Nazadnje pa bo najpomembnejša tehnologija, ki bo nadzirala in upravljala vse sisteme in predelala velike količine podatkov, ki nastanejo z uporabo novih energetskih rešitev.

Kako vidite vlogo obnovljivih virov energije v prihodnosti Slovenije?

Slovenija ima pri obnovljivih virih izjemno priložnost. Zaradi svoje geografske lege lahko uporabljamo energijo vetra, sonca in vode. Tudi naša majhnost bi lahko bila naša prednost. Poglejmo primer Danske, ki je na tem področju velik pionir. Svoje tehnologije uspešno razvijejo doma in jih potem »izvozijo« po svetu; kot primer: velik del svojih potreb po ogrevanju pokrijejo s proizvodnjo iz odpadnega blata prašičev. Slovenija bi morala oblikovati močno energetsko politiko, strategije in vizijo, z jasnimi cilji in temu tudi slediti.

Kakšna je vloga MERKUR energije na slovenskem trgu?

Najbolj si želimo povezovanja različnih deležnikov, da skupaj naredimo nekaj dobrega za Slovenijo in za celoten planet. Podjetje mora vseeno ustvarjati prihodke s prodajo, torej se borimo na trgu in si želimo prodreti z osebnim pristopom.

»V MERKUR energiji se zavedamo pomena energetske transformacije, zato s strokovnim znanjem in inovativnimi poslovnimi modeli implementiramo trajnostne rešitve, ki zagotavljajo visoko ekonomsko upravičenost in optimalne prihranke za naše naročnike.« Boštjan Štruc, direktor MERKUR energije

MERKUR energija je razmeroma nov, a hkrati pomemben igralec na tem področju v Sloveniji. Kako se razlikuje od drugih ponudnikov trajnostnih energetskih rešitev?

MERKUR energija je mlado podjetje na področju energetskih rešitev, ki z inovativnimi pristopi in s partnerstvi naročnikom in investitorjem pripravi najbolj optimalne ponudbe oziroma rešitve. V tem se razlikujemo od drugih. Da ne bo pomote, na slovenskem trgu je veliko dobrih ponudnikov, ki imajo veliko dobrih projektov, vendar je v Sloveniji še vedno preveč vrtičkarstva. Ključno pa je povezovanje. MERKUR energija želi razvijati povezovanje partnerjev, saj z njimi lahko delamo boljše in hitrejše ukrepe. Pri MERKUR energiji se od drugih ponudnikov razlikujemo tudi v tem, da želimo naročnikom in investitorjem ponuditi rešitve, ki resnično rešujejo njihove probleme. Nočemo delati rešitev po tekočem traku, ampak želimo s celostnim pristopom opraviti naprej analizo potreb in želja naročnika, upoštevati končni cilj, ki ga naročnik želi doseči, in na podlagi tega pripravimo rešitve in jih predstavimo naročniku. Glede na razpoložljiva sredstva poiščemo skupno rešitev. Tako je zadovoljstvo največje, stroški naložbe najnižji, prihranki pa največji.

MERKUR energija ponuja personalizirane energetske rešitve za učinkovito upravljanje porabe energije. FOTO: Črt Piksi

Kateri so glavni izzivi, da bi ljudje bolj široko sprejeli trajnostne energetske rešitve, ki jih ponujate?

Največji izziv je konsistentnost politike predvsem v oblikovanju zelo jasnih, močnih strategij. Toplotne črpalke, na primer, kot način ogrevanja ponujajo največje udobje in so stroškovno zelo učinkovite, vendar so se ljudje zaradi politike in medijev, ki igrajo pomembno vlogo pri tem, sploh zaradi celotne zgodbe okrog pettarifnih sistemov ter volatilnih cen same električne energije, ustrašili. Zdaj jih skrbi, ali je ta investicija sploh še smiselna, ali bo ogrevanje s toplotno črpalko postalo ekstremno drago. Pa to ne drži. Ogrevanje na toplotno črpalko je še vedno izjemno učinkovit ter cenovno smiseln način ogrevanja. Vse to je največji izziv, ker ni enostavne in zelo jasne strategije. Država bi morala s premišljenimi subvencijami te ukrepe še bolj spodbujati.

Kako se vsem tem izzivom in trendom prilagaja MERKUR energija?

V MERKUR energiji podrobno spremljamo vse te trende. V Sloveniji in tujini imamo ogromno partnerjev, s katerimi skupaj oblikujemo nove rešitve, ki jih predhodno preizkusimo v najmodernejših testnih centrih. Verjamemo v moč partnerstva, saj sami ne moremo vsega razviti in narediti.

Kako pristopate k personalizaciji energetskih rešitev za vaše stranke?

Personaliziran pristop se začne z uvodnim sestankom, na katerem spoznamo potrebe in želje naročnika. Na podlagi podatkov, ki jih dobimo s 15-minutnimi odčitki, z meritvami ali energetskim pregledom pripravimo analizo in personaliziran načrt energetskega projekta. »Štancanje« tipiziranih projektov lahko pripelje do tega, da postaviš preveliko sončno elektrarno, zaradi česar ob nedeljah in praznikih teh sistemov ne izkoristimo dovolj oziroma si povzročamo celo dodatne stroške.

Opozoril bi na napako, ki je pri investitorjih zelo pogosta. Nekateri investirajo v sončno elektrarno in že naslednji dan pričakujejo zaslužek. Vendar ne gre tako. Upoštevati moramo celotno življenjsko dobo posamezne energetske rešitve. Šele s pripravo dolgoročnih modelov za 10, 15, 20 ali 30 let uporabe lahko zasledimo pravi smisel energetskih rešitev. Pri tem je ključno, da posamezna energetska rešitev ves ta čas deluje dobro, zato jo moramo primerno vzdrževati in upravljati.

Postavitev sončnih elektrarn je pomembni del energetske preobrazbe v Sloveniji. FOTO: Črt Piksi

Kateri so največji izzivi pri oblikovanju energetskih rešitev za posameznike in podjetja?

Pri oblikovanju energetskih rešitev za posameznike nas vodi pragmatičnost, imamo pa opravka z velikim vplivom medijev. Ljudje namestijo sončne elektrarne in zmotno mislijo, da lahko z energijo počnejo, kar hočejo. Ko dobijo račun, pa jih preseneti doplačilo. Ob pregledu porabe včasih izvemo, da so si namestili masažni bazen ali kaj podobno potratnega.

Vedno nas vodi pragmatičnost, kar je pri pripravi poslovnih rešitev za podjetja še bolj pomembno, saj so stroški energentov pomemben del v stroškovnem delu vsakega podjetja. Podjetja se morajo zavedati, da gre za investicije za nadaljnjih 10, 20 ali 30 let, zato morajo delovati v stabilnem okolju. Če podjetnik ve, da ga čaka zelo volatilno okolje, bo moral dobro premisliti, ali se za takšno investicijo odloči ali ne.

Tudi trgovske centre MERKUR ste popeljali na pot energetske transformacije. Kakšne rešitve ste uvedli in kakšne rezultate teh posegov že zaznavate?

Energetska kriza nas je vzpodbudila, da smo postali proaktivni pri investiranju in iskanju energetskih rešitev. Zadali smo si izjemno ambiciozen cilj, da bomo glede na leto 2023 porabo prevzete energije iz omrežja do konca leta 2025 zmanjšali za 50 odstotkov. Z ukrepi, ki smo jih izvedli do zdaj – gre za zamenjavo razsvetljave za varčno LED-razsvetljavo, namestitev sončnih elektrarn, zamenjavo toplotnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov za učinkovitejše sisteme, uvedbo energetskega upravljanja na posameznih objektih, uvajanje samooskrbne skupnosti –, smo že do danes pomembno znižali porabo oziroma prevzeto energijo iz omrežja in tako ostajamo na začrtanem cilju. Na naše trgovske centre nameravamo namestiti tudi baterije in e-polnilnice.

Razvoj polnilne infrastrukture za električna vozila je ena ključnih usmeritev slovenskega podjetja MERKUR energija. FOTO: Črt Piksi

Kako vidite prihodnost električne mobilnosti v Sloveniji in vlogo MERKUR energije v tem procesu?

Električna vozila so tukaj, trend raste, čeprav so zgodbe iz tujine zelo glasne. Ampak vseeno, električna vozila so tukaj in veliko lastnikov kljub omejitvam dosega ne bi šlo nazaj na vozilo z dizelskim ali bencinskim motorjem. Vozna izkušnja je drugačna, boljša. V Evropi je velika težava polnilna infrastruktura, ki bo morala slediti razvoju. Poenotiti bi morali tudi plačilne sisteme na vseh polnilnicah ter povečati dosege vozil. Vemo, da je na Kitajskem standard dosega že preko 800 kilometrov.

MERKUR in Plenitude sta junija lansirala strateško partnerstvo za spodbujanje električne mobilnosti v Sloveniji. Kaj prinaša to partnerstvo?

S podjetjem Plenitude, ki je del skupine Eni, smo podpisali strateško partnerstvo za namestitev hitrih in ultra hitrih električnih polnilnic pred vse naše trgovske centre. Projekt, ki smo ga začeli letos, bo zaključen do konca leta 2025. S tem bomo vsem našim strankam ponudili možnost polnjenja pred našimi trgovskimi centri in tako dvignili uporabniško izkušnjo polnjenja. Slovenski trg bo tako dobil konsistentnega partnerja na področju polnilne infrastrukture, ker vidimo, da pri polnjenju električnih vozil polnilna infrastruktura ne sledi več visokim potrebam oziroma je preveč razvejena. Na voljo je preveč različnih ponudnikov, aplikacij in kartic. Te stvari želimo vsaj za naše kupce poenostaviti in jim ponuditi polnjenje, kot si ga zaslužijo.

Personaliziran pristop podjetja MERKUR energija in povezovanje z zanesljivimi partnerji zagotavlja največje prihranke in zadovoljstvo strank. FOTO: Črt Piksi

Kako izbirate svoje partnerje?

Res verjamemo v močno partnerstvo s podjetjem Plenitude. Vzeli smo si zelo veliko časa, da smo izbrali partnerja za namestitev polnilne infrastrukture, ker smo želeli ponuditi dobro storitev.

Predvsem smo odprti za vse, ki potrkajo na naša vrata. Za vsakogar si vzamemo čas, da preverimo njegove reference. Sodelovanje razvijemo, če vidimo, da gre za potencial skupne zgodbe. Partnerstva so zelo pomembna in brez njih danes zagotovo ne bi bili tukaj, kjer smo.

Kakšne so dolgoročne strategije MERKUR energije za krepitev trajnostne energetske ponudbe na slovenskem trgu?

Že letos bomo uvedli kar nekaj novih zanimivih stvari. V prihodnjih mesecih bomo predstavili odmevno partnerstvo, s katerim bomo vstopili v še en pomemben segment energetskih rešitev. Sicer pa ostajamo tukaj za naše naročnike in kupce ter da skupaj sooblikujemo trajnostne strategije ter rešitve, tudi v luči CSRD direktive.

Naročnik oglasne vsebine je MERKUR energija