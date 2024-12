Tako preprosto lahko prihranite tudi do 46 % pri računih za ogrevanje

Koledarska zima je pred vrati, temperature pa nam že nekaj časa narekujejo ogrevalni tempo v našem domu. Hkrati marsikoga skrbijo tudi mesečni stroški za energijo, ki so v tem obdobju pogosto težko obvladljivi. Dobra novica pa je, da jih lahko letos nadzirate že z nekaj preprostimi spremembami v vsakodnevnih navadah in z manjšo investicijo, ki bo naredila največjo spremembo: menjavo radiatorskih termostatskih glav.

Ste pripravljeni, da zmanjšate stroške in obenem postanete bolj zavestni pri porabi energije?

1. Izkoristite sončno toploto

Sončni dnevi pozimi so redki, a jih lahko učinkovito izkoristite. Podnevi odgrnite zavese in pustite, da sonce ogreje vaš prostor. Naravna toplota ne stane nič, zato naj sončni žarki opravijo svoje delo.

2. Znižajte temperaturo za stopinjo ali dve

Vsaka stopinja šteje, zato poskusite temperaturo znižati za stopinjo ali dve – razlika bo na računu opazna, ob tem pa se vam ne bo treba odpovedati udobju. Idealna temperatura je odvisna od prostora in njegove funkcije:

Dnevna soba: priporočena temperatura je med 20 in 22 °C, saj je to prostor, kjer se največ zadržujete in želite ohraniti udobje.

Spalnica: za kakovosten spanec je optimalna temperatura med 16 in 18 °C. Previsoka temperatura v spalnici lahko poslabša spanje.

Kopalnica: v času uporabe jo ogrejte na približno 24 °C, medtem ko lahko, kadar ni v uporabi, temperaturo znižate na 20 °C ali manj.

Kuhinja: zaradi toplote, ki jo oddajajo aparati, zadostuje že od 18 do 20 °C.

Hodniki in shrambe: tu je lahko temperatura nižja, običajno med 15 in 18 °C, saj se v teh prostorih zadržujete krajši čas.

Temperaturo v posameznih prostorih boste lažje uravnavali z elektronskimi termostati, ki jih boste lahko upravljali tudi na daljavo in s pametnim telefonom. Tako boste lahko nastavljali urnik za vsak prostor posebej – še zlasti je to odlično, ko ste zdoma in ponoči, ko so lahko temperature nižje. To ne bo vplivalo na udobje, a boste bistveno prihranili pri stroških ogrevanja.

3. Redno prezračujte, a učinkovito

Svež zrak je pomemben za zdravje, vendar pri zračenju ne pozabite na učinkovitost. Namesto da pustite okna zgoraj priprta dalj časa, raje prezračujte intenzivno – na široko odprite okna za nekaj minut, nato jih zaprite. Tako boste osvežili zrak, ne da bi prostor preveč ohladili.

4. Vzdržujte ogrevalni sistem

Ne glede na to, kateri način ogrevanja uporabljate, redno vzdrževanje sistema zagotavlja njegovo optimalno delovanje. Očiščeni radiatorji in odzračeni sistemi bolj učinkovito segrevajo prostor, kar pomeni manjšo porabo energije.

Hitra naložba, ki vam lahko olajša misel na stroške

Prevzemite nadzor nad stroški ogrevanja in še danes preverite, katere termostatske glave bi bile za vas najbolj primerne. Posodobljena regulacija je ključnega pomena – ne le za večje prihranke, ampak tudi za večje udobje in energetsko učinkovitost. Glede na nadgradnjo lahko privarčujete z energijo med 8 in 46 %. Poleg tega nova termostatska glava zazna temperaturo prostora in ustrezno prilagodi pretok. To pomeni, da bo temperatura vedno na ravni, ki ste jo izbrali.

Najnovejše Danfossove termostatske radiatorske glave so sodobno zasnovane z omejevalnimi zatiči in intuitivno sprednjo skalo. Omejevalni zatiči omogočajo, da preprosto določite tako najvišjo kot najnižjo nastavljeno temperaturo, intuitivna sprednja skala pa lažjo nastavitev ustrezne temperature. Namestitev 'na klik' je hitra, varna in brez orodja, termostatska glava pa deluje takoj – brez potrebe po umerjanju, prilagajanju ali vzdrževanju po vgradnji. Najnovejše Danfossove termostatske radiatorske glave so v najvišji kategoriji klasifikacije CA v skladu s standardom EN215.

Naročnik oglasne vsebine je Danfoss Trata