Hladen tuš za nekdanje nadzornike

Vrhovno sodišče je po poročanju Primorskih novic zavrnilo revizije nekdanjih nadzornikov Luke Koper, ki jih je sodišče v Kopru obsodilo na plačilo 16 milijonov evrov odškodnine, ker so leta 2008 prižgali zeleno luč škodljivemu poslu s slovaškim holdingom TTI. Tako je obveljala pravnomočna sodba koprskih sodnikov.

Uprava Luke Koper pod vodstvom Roberta Časarja je leta 2008 s soglasjem nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olge Franca, Metoda Mezka, Nebojše Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela za 25,8 milijona evrov kupila 10-odstotni delež v slovaškem logističnem holdingu TTI. Po razrešitvi uprave so z izredno revizijo poslovanja ugotovili, da je Luka Koper delež bistveno preplačala, nova uprava pa je proti nekdanji upravi in nadzornikom vložila odškodninsko tožbo.

Zdaj je za nekdanje nadzornike Luke Koper z vrhovnega sodišča prišel hladen tuš. FOTO: Blaz Samec

Po več zapletih je koprsko višje sodišče avgusta 2023 potrdilo sodbo prvostopenjskega, ki je ugotovilo odškodninsko odgovornost nekdanjih članov nadzornega sveta v višini 16,39 milijona evrov s pripadajočimi obrestmi. Na tej podlagi je Luka Koper vložila predloge za izvršbo, nekdanji nadzorniki oziroma njihovi pooblaščenci pa so vložili zahtevo za revizijo sodbe glede njihove odškodninske odgovornosti. Kot je ob vložitvi povedal odvetnik Marko Globevnik, ki je zastopal tri nadzornike iz vrst delavcev v takratnem nadzornem svetu, se je vprašanje, glede katerega je sodišče dopustilo revizijo, nanašalo na to, ali je Luka Koper v zvezi s poslom storila vse, da bi se izognila škodi oziroma da bi jo omilila.

Zdaj je za nekdanje nadzornike Luke Koper z vrhovnega sodišča prišel hladen tuš, poročanje časnika povzema STA. Čeprav so še upali, da se bo sodni epilog, po katerem morajo plačati 16-milijonsko odškodnino, spremenil, je vrhovno sodišče njihove revizije zavrnilo. Tako je obveljala pravnomočna sodba koprskih sodnikov. Medtem postopku proti članom uprave z Robertom Časarjem na čelu, ki je izpeljala sporen posel, še ni videti konca.