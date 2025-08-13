  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Hladen tuš za nekdanje nadzornike

    Vrhovno sodišče je zavrnilo revizije nekdanjih nadzornikov Luke Koper, ki jih je sodišče v Kopru obsodilo na plačilo 16 milijonov evrov odškodnine.
    Nadzorniki Luke Koper so leta 2008 prižgali zeleno luč škodljivemu poslu. FOTO: Blaž Samec
    Nadzorniki Luke Koper so leta 2008 prižgali zeleno luč škodljivemu poslu. FOTO: Blaž Samec
    Jure Predanič
    13. 8. 2025 | 20:07
    13. 8. 2025 | 20:09
    2:43
    Vrhovno sodišče je po poročanju Primorskih novic zavrnilo revizije nekdanjih nadzornikov Luke Koper, ki jih je sodišče v Kopru obsodilo na plačilo 16 milijonov evrov odškodnine, ker so leta 2008 prižgali zeleno luč škodljivemu poslu s slovaškim holdingom TTI. Tako je obveljala pravnomočna sodba koprskih sodnikov.

    Iz Luke Koper kljub slovenskemu embargu odplul tovor za izraelskega orožarja

    Uprava Luke Koper pod vodstvom Roberta Časarja je leta 2008 s soglasjem nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olge Franca, Metoda Mezka, Nebojše Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela za 25,8 milijona evrov kupila 10-odstotni delež v slovaškem logističnem holdingu TTI. Po razrešitvi uprave so z izredno revizijo poslovanja ugotovili, da je Luka Koper delež bistveno preplačala, nova uprava pa je proti nekdanji upravi in nadzornikom vložila odškodninsko tožbo.

    Zdaj je za nekdanje nadzornike Luke Koper z vrhovnega sodišča prišel hladen tuš. FOTO: Blaz Samec
    Zdaj je za nekdanje nadzornike Luke Koper z vrhovnega sodišča prišel hladen tuš. FOTO: Blaz Samec

    Po več zapletih je koprsko višje sodišče avgusta 2023 potrdilo sodbo prvostopenjskega, ki je ugotovilo odškodninsko odgovornost nekdanjih članov nadzornega sveta v višini 16,39 milijona evrov s pripadajočimi obrestmi. Na tej podlagi je Luka Koper vložila predloge za izvršbo, nekdanji nadzorniki oziroma njihovi pooblaščenci pa so vložili zahtevo za revizijo sodbe glede njihove odškodninske odgovornosti. Kot je ob vložitvi povedal odvetnik Marko Globevnik, ki je zastopal tri nadzornike iz vrst delavcev v takratnem nadzornem svetu, se je vprašanje, glede katerega je sodišče dopustilo revizijo, nanašalo na to, ali je Luka Koper v zvezi s poslom storila vse, da bi se izognila škodi oziroma da bi jo omilila.

    Sodišče je ugotovilo odškodninsko odgovornost nekdanjih članov nadzornega sveta Luke Koper v višini 16,39 milijona evrov.

    Zdaj je za nekdanje nadzornike Luke Koper z vrhovnega sodišča prišel hladen tuš, poročanje časnika povzema STA. Čeprav so še upali, da se bo sodni epilog, po katerem morajo plačati 16-milijonsko odškodnino, spremenil, je vrhovno sodišče njihove revizije zavrnilo. Tako je obveljala pravnomočna sodba koprskih sodnikov. Medtem postopku proti članom uprave z Robertom Časarjem na čelu, ki je izpeljala sporen posel, še ni videti konca.

    100 dni Merzeve vlade

    Po stotih dneh prve razpoke v Merzevi koaliciji

    Začetek mandata je bil bolj turbulenten, kot so napovedovale zaveze o harmoničnem vladanju.
    Barbara Zimic 13. 8. 2025 | 18:40
    Helikopterja za nujno medicinsko pomoč

    Podjetje, od katerega kupuje Slovenija: partner Izraela z zgodovino korupcije

    Leonardo je po prihodkih štirinajsto največje obrambno podjetje na svetu in drugo največje v Evropski uniji.
    Žan Urbanija 13. 8. 2025 | 09:25
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Pomanjkanje kadra

    Pedagoški programi ostali na papirju: več kot sto kandidatov brez vpisa

    Ministrstvo opozarja, da so fakultete razpisale programe, a jih niso izvedle. Fakultete odgovarjajo, da je bilo na posamezen program premalo prijavljenih.
    Špela Kuralt 13. 8. 2025 | 05:00
    Hitra hrana

    V Slovenijo prihaja ameriški velikan Taco Bell: denar za širitev dobili od EBRD

    Trideset restavracij Taco Bell in KFC v Sloveniji, Hrvaški in na Zahodnem Balkanu do 2027. ZPS: Širitev prispeva k normalizaciji nezdravega prehranskega okolja.
    Maja Prijatelj Videmšek 12. 8. 2025 | 05:00
    Jonas Vingegaard

    Vingegaard naj počne še kaj drugega v življenju, Toura ne bo dobil

    Danski komentator Brian Nygaard je sprožil burne odzive v danski kolesarski javnosti, saj meni, da Jonas Vingegaard v boju s Tadejem Pogačarjem nima možnosti.
    Nejc Grilc 13. 8. 2025 | 05:10
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Skrbi na Baltiku

    Litva naj bi otroke učila upravljati drone zaradi ruske grožnje

    Vlada ima načrt usposabljanja 22.000 ljudi, tudi otrok, starih le osem let, kako sestaviti in upravljati drone.
    13. 8. 2025 | 21:54
    Anglija

    Jaka Bijol dobil soigralca, ki bo debitiral proti bivšemu klubu

    Napad Leedsa bo okrepil občasni angleški reprezentant Dominic Calvert-Lewin, bivši član Evertona. Štart v ponedeljek brez Slovenca.
    13. 8. 2025 | 19:47
    Srbija

    Oblastniško nasilje trčilo v večetničnega duha

    Huliganstvo, za katerim stojijo oblastem zveste skupine nacionalistov, je naletelo na odpor.
    Novica Mihajlović 13. 8. 2025 | 19:30
    Videozasedanje

    Cilj je preprečiti črni scenarij s Trumpovo zahtevo Ukrajini po odpovedi delu ozemlja

    Evropski voditelji si prizadevajo usmeriti pogovore Vladimirja Putina in Donalda Trumpa v želeno smer.
    Peter Žerjavič 13. 8. 2025 | 19:05
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
