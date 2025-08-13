Litva naj bi otroke učila upravljati drone zaradi ruske grožnje

Otroke v Litvi bodo po načrtu učili sestavljati in upravljati drone, kar je del ukrepov za zagotovitev zmogljivosti za odgovor na kakršno koli prihodnjo grožnjo iz Rusije, piše Guardian. To je skupna pobuda obrambnega in šolskega ministrstva te baltske države, je sporočila vlada. Vse je del načrta za rast usposabljanja za civilni odpor, kar smo nekoč poznali tudi pri nas.

Program bo prilagojen skupinam različnih starosti. Otroci, stari med osem in deset let, se bodo učili sestavljati in upravljati preproste drone. Dijaki pa bodo oblikovali in izdelovali dele dronov, se jih učili sestavljati in upravljati zahtevnejše drone.

Podobno kot Estonija in Latvija, je tudi Litva, država s 2,8 milijona prebivalcev, ki meji na rusko enklavo Kaliningrad in rusko zaveznico Belorusijo. Od začetka vojne v Ukrajini so vse tri države v stanju visoke pripravljenosti. Estonski zunanji minister Margus Tsahkna, je dejal, da se Rusija neprestano vmešava v njihove notranje zadeve.

V Ukrajini, pa tudi nekaterih delih Rusije, je smotrno preveriti tudi promet v zraku. FOTO: Stringer Reuters

Parlament v Litvi je potrdil porabo 3,3 milijona evrov za specialistično opremo, tako notranje kot zunanje drone, nadzorne sisteme in sisteme za video prenos ter aplikacije za mobilne telefone, s katerimi bodo vadili. Obrambna ministrica Dovilė Šakalienė je povedala, da načrtujejo usposabljanje 15.500 odraslih and 7000 otrok. Vsi bodo pridobili spretnosti upravljanja dronov do 2028.

Septembra bodo odprli tri učne centre v Jonavi, Tauragėju in Kėdainiaiju, v drugih regijah pa jih bodo odprli še šest do leta 2028. Tomas Godliauskas, namestnik ministrice za obrambo, je dejal, da bo to usposabljanje potekalo v izvenšolskih tečajih, ki bodo dvignili »tehnološko pismenost« otrok.

»Najmlajši udeleženci bodo sestavljali preproste drone in jih upravljali v igrah in preizkusih. Dijaki se bodo naučili osnovnega programiranja. Poleg tega bodo upravljali drone v zaprtih prostorih in jih tudi sestavljali. Starejši dijaki pa bodo oblikovali tridimenzionalne dele dronov in sestavljali drone za zunanjo uporabo,« je še dodal.