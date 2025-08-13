  • Delo d.o.o.
    Svet

    Litva naj bi otroke učila upravljati drone zaradi ruske grožnje

    Vlada ima načrt usposabljanja 22.000 ljudi, tudi otrok, starih le osem let, kako sestaviti in upravljati drone.
    Droni so uporabni za marsikaj, tudi preventivo, žal pa so ta plovila brez posadk prevzela pomembno vlogo v konfliktih. FOTO: Gleb Garanich/Reuters
    Galerija
    Droni so uporabni za marsikaj, tudi preventivo, žal pa so ta plovila brez posadk prevzela pomembno vlogo v konfliktih. FOTO: Gleb Garanich/Reuters
    R. I.
    13. 8. 2025 | 21:54
    13. 8. 2025 | 22:09
    2:48
    Otroke v Litvi bodo po načrtu učili sestavljati in upravljati drone, kar je del ukrepov za zagotovitev zmogljivosti za odgovor na kakršno koli prihodnjo grožnjo iz Rusije, piše Guardian. To je skupna pobuda obrambnega in šolskega ministrstva te baltske države, je sporočila vlada. Vse je del načrta za rast usposabljanja za civilni odpor, kar smo nekoč poznali tudi pri nas.

    Program bo prilagojen skupinam različnih starosti. Otroci, stari med osem in deset let, se bodo učili sestavljati in upravljati preproste drone. Dijaki pa bodo oblikovali in izdelovali dele dronov, se jih učili sestavljati in upravljati zahtevnejše drone.

    Podobno kot Estonija in Latvija, je tudi Litva, država s 2,8 milijona prebivalcev, ki meji na rusko enklavo Kaliningrad in rusko zaveznico Belorusijo. Od začetka vojne v Ukrajini so vse tri države v stanju visoke pripravljenosti. Estonski zunanji minister Margus Tsahkna, je dejal, da se Rusija neprestano vmešava v njihove notranje zadeve.

    V Ukrajini, pa tudi nekaterih delih Rusije, je smotrno preveriti tudi promet v zraku. FOTO: Stringer Reuters
    V Ukrajini, pa tudi nekaterih delih Rusije, je smotrno preveriti tudi promet v zraku. FOTO: Stringer Reuters

    Parlament v Litvi je potrdil porabo 3,3 milijona evrov za specialistično opremo, tako notranje kot zunanje drone, nadzorne sisteme in sisteme za video prenos ter aplikacije za mobilne telefone, s katerimi bodo vadili. Obrambna ministrica Dovilė Šakalienė je povedala, da načrtujejo usposabljanje 15.500 odraslih and 7000 otrok. Vsi bodo pridobili spretnosti upravljanja dronov do 2028.

    Septembra bodo odprli tri učne centre v Jonavi, Tauragėju in Kėdainiaiju, v drugih regijah pa jih bodo odprli še šest do leta 2028. Tomas Godliauskas, namestnik ministrice za obrambo, je dejal, da bo to usposabljanje potekalo v izvenšolskih tečajih, ki bodo dvignili »tehnološko pismenost« otrok.

    »Najmlajši udeleženci bodo sestavljali preproste drone in jih upravljali v igrah in preizkusih. Dijaki se bodo naučili osnovnega programiranja. Poleg tega bodo upravljali drone v zaprtih prostorih in jih tudi sestavljali. Starejši dijaki pa bodo oblikovali tridimenzionalne dele dronov in sestavljali drone za zunanjo uporabo,« je še dodal.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Vojna

    Evropski voditelji: Odločanja o prihodnosti Ukrajine ni brez nje

    Predsednika ZDA in Rusije se bosta 15. avgusta sešla na Aljaski, na srečanju naj bi govorila o končanju vojne v Ukrajini.
    10. 8. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija in Ukrajina

    Ukrajina razkrila obsežno korupcijsko shemo pri nabavi vojaške opreme

    Razkritje afere sledi po tistem, ko je Volodimir Zelenski podpisal zakon, s katerim je obnovil neodvisnost vladnih institucij za boj proti korupciji.
    3. 8. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Četrtkov ruski napad

    V napadu ubitih 31 ljudi, Zelenski pozval k povečanju pritiska na Moskvo

    V enem najhujših napadov na Kijev je bilo ranjenih več kot 150 ljudi. V Kijevu je danes dan žalovanja za žrtvami četrtkovih napadov.
    1. 8. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Pedagoški programi ostali na papirju: več kot sto kandidatov brez vpisa

    Ministrstvo opozarja, da so fakultete razpisale programe, a jih niso izvedle. Fakultete odgovarjajo, da je bilo na posamezen program premalo prijavljenih.
    Špela Kuralt 13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Hitra hrana

    V Slovenijo prihaja ameriški velikan Taco Bell: denar za širitev dobili od EBRD

    Trideset restavracij Taco Bell in KFC v Sloveniji, Hrvaški in na Zahodnem Balkanu do 2027. ZPS: Širitev prispeva k normalizaciji nezdravega prehranskega okolja.
    Maja Prijatelj Videmšek 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jonas Vingegaard

    Vingegaard naj počne še kaj drugega v življenju, Toura ne bo dobil

    Danski komentator Brian Nygaard je sprožil burne odzive v danski kolesarski javnosti, saj meni, da Jonas Vingegaard v boju s Tadejem Pogačarjem nima možnosti.
    Nejc Grilc 13. 8. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    dronivojna v UkrajiniLitvaotroci

    Novice  |  Svet
    Skrbi na Baltiku

    Litva naj bi otroke učila upravljati drone zaradi ruske grožnje

    Vlada ima načrt usposabljanja 22.000 ljudi, tudi otrok, starih le osem let, kako sestaviti in upravljati drone.
    13. 8. 2025 | 21:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Oškodovanje Luke Koper

    Hladen tuš za nekdanje nadzornike

    Vrhovno sodišče je zavrnilo revizije nekdanjih nadzornikov Luke Koper, ki jih je sodišče v Kopru obsodilo na plačilo 16 milijonov evrov odškodnine.
    Jure Predanič 13. 8. 2025 | 20:07
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Jaka Bijol dobil soigralca, ki bo debitiral proti bivšemu klubu

    Napad Leedsa bo okrepil občasni angleški reprezentant Dominic Calvert-Lewin, bivši član Evertona. Štart v ponedeljek brez Slovenca.
    13. 8. 2025 | 19:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Oblastniško nasilje trčilo v večetničnega duha

    Huliganstvo, za katerim stojijo oblastem zveste skupine nacionalistov, je naletelo na odpor.
    Novica Mihajlović 13. 8. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Videozasedanje

    Cilj je preprečiti črni scenarij s Trumpovo zahtevo Ukrajini po odpovedi delu ozemlja

    Evropski voditelji si prizadevajo usmeriti pogovore Vladimirja Putina in Donalda Trumpa v želeno smer.
    Peter Žerjavič 13. 8. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Jaka Bijol dobil soigralca, ki bo debitiral proti bivšemu klubu

    Napad Leedsa bo okrepil občasni angleški reprezentant Dominic Calvert-Lewin, bivši član Evertona. Štart v ponedeljek brez Slovenca.
    13. 8. 2025 | 19:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Oblastniško nasilje trčilo v večetničnega duha

    Huliganstvo, za katerim stojijo oblastem zveste skupine nacionalistov, je naletelo na odpor.
    Novica Mihajlović 13. 8. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Videozasedanje

    Cilj je preprečiti črni scenarij s Trumpovo zahtevo Ukrajini po odpovedi delu ozemlja

    Evropski voditelji si prizadevajo usmeriti pogovore Vladimirja Putina in Donalda Trumpa v želeno smer.
    Peter Žerjavič 13. 8. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več

