Upam, da bomo imeli v Sloveniji nekaj dobrih stanovanjskih projektov

S spremenjenimi geopolitičnimi in gospodarskimi razmerami svoje finančne plasmaje prilagaja tudi Evropska investicijska banka (EIB), ki je v zadnjih letih v slovensko prometno in energetsko infrastrukturo vložila več kot milijardo evrov. EIB poudarja financiranje obrambe in varnosti, tudi infrastrukturo dvojne rabe in preoblikovanje evropske industrije v nove obrambne programe, naložbe v kritične vire in gradnjo stanovanj. EIB se, denimo, že pogovarja z več javnimi ustanovami v Sloveniji za financiranje gradnje stanovanj, je v intervjuju povedal podpredsednik skupine EIB Kiriakos Kakuris.

EIB spodbuja financiranje evropske varnostne in obrambne industrije ter infrastrukture, kot so vojaška vozila, droni, helikopterji, radarji, kibernetska varnost, vojaška oprema in tudi kritična infrastruktura. Kaj vidite v kritični infrastrukturi? Tudi ceste, železnice?

Da, skupina EIB je precej razširila svoj okvir upravičenosti, da bi vključila širši nabor projektov kritične infrastrukture, ki pripomorejo k varnosti in strateški avtonomiji Evrope. To ne vključuje le vojaško specifične infrastrukture, kot so skladišča ali sistemi za varovanje meja, ampak tudi infrastrukturo z dvojno rabo, kot so ceste in železnice, ki povečujejo vojaško mobilnost. Na primer, sodobna in odporna prometna omrežja so bistvena tako za civilno uporabo kot za obrambno pripravljenost. Zato so naložbe v ceste in železnice – kadar so skladne s prednostnimi nalogami EU – resnično obravnavane kot kritična infrastruktura in so upravičene do podpore EIB.

Medtem ko se avtomobilska industrija krči, industrija išče nove priložnosti tudi v obrambi. Kako lahko pomaga EIB?

Skupina EIB krepi svojo vlogo pri podpori evropskih industrijskih obrambnih zmogljivosti. Z našo razširjeno pobudo za strateško evropsko varnost, ki je zdaj vključena kot medsektorski politični cilj, lahko financiramo projekte na področjih, kot so brezpilotna letala, napredna avionika, radarji, kibernetska varnost in vojaška mobilnost. Pripravljeni smo financirati raziskave in razvoj, inovacije ter tehnologije z dvojno rabo, ki krepijo evropsko industrijsko bazo in ustvarjajo sinergije med civilno in obrambno industrijo. To podjetjem – tudi tistim, ki prehajajo iz sektorjev, kot je avtomobilski –omogoča nove priložnosti za rast, hkrati pa krepi strateško avtonomijo Evrope.

EIB bi pomagal pri programih dvojne rabe v industriji. FOTO: Jože Suhadolnik

Zaradi zmanjšanja konkurenčnosti je Evropa izgubila avtonomijo na področju dostopa do materialov, kot je primarni aluminij. EIB je sprejel novo strateško pobudo za kritične surovine, ki bo okrepila vlogo skupine EIB kot ponudnika financiranja in svetovalne podpore projektom v celotni vrednostni verigi. Nova pobuda vključuje dve milijardi evrov financiranja za naložbe v kritične surovine letos. Katere naložbe boste podprli?

Nova strateška pobuda skupine EIB za kritične surovine (CRM) je celovito prizadevanje za zagotovitev dostopa Evrope do materialov, ki so bistveni za prehod na zeleno, digitalno in obrambno tehnologijo. Podpirali bomo naložbe v celotni verigi vrednosti – od odgovornega rudarjenja in predelave do recikliranja in razvoja nadomestkov. To vključuje materiale, kot so litij, baker in redke zemlje, ki so ključni za baterije, polprevodnike, sisteme obnovljive energije in obrambne aplikacije. Upravičeni bodo projekti v EU in zunaj nje, če bodo skladni z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi standardi. Posebna projektna skupina CRM in enotna kontaktna točka bosta podpirali razvoj visokokakovostnih projektov.

V zadnjih petih letih je skupina EIB v Slovenijo investirala več kot milijardo evrov. Povedali ste mi že, da prihodnji projekti lahko vključujejo nadaljnje nadgradnje prometnega omrežja, širitev elektroenergetskega omrežja za vključitev obnovljivih virov energije in naložbe v trajnostne prometne rešitve. Ali vidite še kakšne druge možnosti za naložbe v Slovenijo?

Vsekakor. Slovenija je močan partner skupine EIB in vidimo več obetavnih področij za prihodnje sodelovanje. Na podlagi naše nedavne podpore prometni in energetski infrastrukturi vidimo priložnosti na področjih, kot so posodobitve električnega omrežja za boljše vključevanje obnovljivih virov energije, trajnostne rešitve javnega prevoza in izboljšanje energetske učinkovitosti. Velik potencial je tudi v podpori regionalnih okoljskih pobud ter sektorjev, ki temeljijo na inovacijah in zelenih tehnologijah. Ta področja so tesno povezana z našimi prednostnimi nalogami in razvojnimi cilji Slovenije ter so trdna podlaga za učinkovite prihodnje naložbe.

EIB je eden od možnih virov za podporo slovenskemu načrtu stanovanjskih naložb. FOTO: Leon Vidic

Skupina EIB je napovedala začetek akcijskega načrta za podporo stanovanjski gradnji. Zagotavljali boste svetovanje in financiranje za podporo inovacijam v gradbenem sektorju, gradnjo cenovno dostopnih stanovanj ter naložbe v energetsko učinkovitost in prenovo stanovanjskega fonda. EIB načrtuje naložbe v višini približno deset milijard evrov v prihodnjih dveh letih. Slovenija namerava v naslednjih desetih letih vlagati sto milijonov evrov v javna najemna stanovanja na leto. Ali je EIB eden od možnih virov denarja za ta načrt?

Da, skupina EIB je vsekakor eden od možnih virov za podporo slovenskemu načrtu stanovanjskih naložb. Pred kratkim smo začeli izvajati akcijski načrt EIB za stanovanjsko gradnjo, v katerem so v prihodnjih dveh letih po vsej Evropi načrtovane naložbe v vrednosti približno deset milijard evrov. Naš cilj je podpreti dostopna, trajnostna in energetsko učinkovita stanovanja tako s financiranjem kot svetovalnimi storitvami. Popolnoma smo usklajeni z ambicijami Slovenije za povečanje ponudbe kakovostnih stanovanj in smo pripravljeni prispevati tako z naložbenimi sredstvi kot svetovanjem. Pogovori z več javnimi deležniki v Sloveniji že potekajo in upam, da bomo imeli nekaj dobrih projektov na tem področju.

Katere naložbe na področju energetske učinkovitosti in prenove boste podprli?

Energetska učinkovitost in prenova stanovanj sta visoko na našem dnevnem redu. Skladno z novim akcijskim načrtom EIB za stanovanjsko gradnjo se zavezujemo, da bomo financirali številne projekte, vključno s temeljito prenovo sedanjega stanovanjskega fonda, novogradnjo z uporabo inovativnih in trajnostnih tehnik ter podporo občinskim programom prenove. Ti projekti ne pripomorejo le k zmanjšanju emisij in nižjim računom za energijo, ampak tudi k družbeni blaginji in gospodarski odpornosti. Tudi v prihodnje bomo podpirali naložbe z močnim vplivom na podnebje in cenovno dostopnost.