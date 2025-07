Video: To je ključni element na vseh gradbiščih

V resnici si sodobnega sveta brez njega sploh ne moremo predstavljati. Uporablja se za gradnjo hiš, cest, mostov, predorov, jezov, ključne prometne opreme in celo umetniških skulptur. Njegove glavne lastnosti, kot so trdnost, prilagodljivost in dolga življenjska doba, so glavni razlogi, da je postal nepogrešljiv temelj našega vsakdana.

Toda kako pravzaprav nastane beton? Preden ga s t. i. hruškami pripeljejo na gradbišče, se njegova pot začne čisto drugje: v kamnolomu. Tam pridobivajo kameni agregat, eno od ključnih sestavin betona, ki mora biti ne le trden, temveč tudi kakovosten in obstojen. Prav od njegove sestave in čistosti so namreč v veliki meri odvisne trdnost, obstojnost in življenjska doba končnega izdelka.

Poleg kakovostnega kamenega agregata je za nastanek betona ključna še ena sestavina – cement. Ta je vezivo, ki zagotavlja strjevanje in dolgoročno trdnost materiala. Proizvodnja cementa je kompleksen postopek, ki poteka v cementarni, kjer iz naravnih surovin z visokotemperaturnim pečenjem in mletjem nastane končni izdelek – cement.

Beton je ključen inženirski material, ki mora torej ustrezati natančnim tehničnim specifikacijam. Od izbire kamene frakcije do vrste cementa in dodatkov – vse mora biti usklajeno do popolnosti. In ne gre le za trdnost: sodoben beton mora biti tudi okoljsko sprejemljiv, energetsko učinkovit in reciklabilen.

Gregor Jenko FOTO: Jože Suhadolnik

»Za dobro mešanico betona so zelo pomembne kakovostne surovine, pravilna izbira cementa in pravilno sprojektirana mešanica,« nam je povedal, in nam v pogovoru med drugim pojasnil, zakaj sta kakovosten agregat in cement tako pomembna za končni izdelek. Na koncu smo se previdno sprehodili po betonarni v Dekanih in si od blizu pogledali, kako nastanejo betonske cevi (na dan jih izdelajo kar 60–70), opazovali delo v laboratoriju in pogledali tudi mešanje betona, ki ga tovornjaki mešalci sproti nalagajo in vozijo na različne gradbene lokacije.

Alpacem Beton je del skupine Alpacem Slovenija, enega vodilnih proizvajalcev gradbenih materialov v regiji. Podjetje velja za tehnološko napredno in inovativno, saj z razvojem naprednih cementov in betonskih mešanic omogoča izvedbo tudi najzahtevnejših gradbenih projektov v Sloveniji. Z več kot 30-letno tradicijo v Obalno-kraški regiji Alpacem Beton d. o. o. zagotavlja kakovostne in trajnostne betonske izdelke za gradnjo mostov, predorov, stanovanjskih objektov, temeljev in druge infrastrukture. Na dveh proizvodnih lokacijah – v Dekanih in Solkanu – letno proizvedejo več kot 50.000 kubičnih metrov betona.

FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj vse je potrebno za pripravo kakovostne betonske mešanice?

Za pripravo dobre betonske mešanice potrebujemo predvsem kakovostne surovine: cement, agregat (pesek in kamen), vodo ter ustrezne kemijske dodatke. Vse sestavine k nam v betonarno dobavljajo preverjeni partnerji, nato jih po natančno določenih in certificiranih recepturah zamešamo v končni izdelek.

Ključnega pomena so pravilna izbira cementa, ustrezno projektirana mešanica in redna kontrola kakovosti. Na primer, frakcija kamenih agregatov iz kamnoloma Črnotiče je zelo čista, kar ne vpliva le na videz betona – ta je enoten in estetski –, temveč tudi na njegovo trdnost in obstojnost. Enako velja za cement – le visokokakovosten cement zagotavlja, da bo beton dosegel zahtevane mehanske lastnosti in dolgo življenjsko dobo.

Kameni agregat, ki ga pridobivajo v kamnolomu, je eden od ključnih sestavin betona. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj se zgodi, ko agregat iz kamnoloma pripeljejo v betonarno?

V betonarni kameni agregat raztovorimo v zalogovnik, kjer počaka, da se odmeri za proizvodnjo betona. Količina in frakcija agregata sta odvisni od posamezne recepture – od najmanjšega zrna (0–2/4 mm) pa vse do največjega (16–22 mm). Iz zalogovnika se agregat skupaj z drugimi sestavinami – cementom, vodo in kemijskimi dodatki – odmeri v mešalni boben betonarne. Tam poteka osnovni cikel mešanja, nato pa sveži beton izpraznimo v transportno vozilo (prekucnik, mešalec oz. t. i. »hruško«) in odpeljemo do gradbišča oziroma končnega uporabnika. Pomembno je, da je beton uporabljen v določenem časovnem okviru – običajno v dveh urah od mešanja. Po potrebi lahko čas vezanja z uporabo posebnih kemijskih dodatkov tudi podaljšamo.

Kakšna je vloga cementa v betonu in zakaj je njegova kakovost tako pomembna?

Vloga cementa v betonu je ključna, ker deluje kot vezivo. Cement povezuje vse gradnike betona v neko celoto. Sama kakovost cementa je zelo pomembna, saj vpliva na trdnost in vse bistvene lastnosti betona, ki se na koncu vgrajuje v objekte.

Obstajajo različne vrste cementa, prilagojene različnim potrebam v gradbeništvu – na primer za proizvodnjo betonov, kjer je pomembno hitro pridobivanje trdnosti, za masivne betone, ki se uporabljajo pri gradnji hidroelektrarn, za betone, odporne proti kemičnim vplivom, kot je na primer za sulfatno okolje, zmrzlinsko obstojne betone in še bi lahko naštevali. Izbira ustrezne vrste cementa je ključna za zagotovitev želenih lastnosti in trajnosti betona.

Alpacem Cement sodi med najsodobnejše evropske cementarne, tako po okoljskih kriterijih kot po energetski učinkovitosti.

Imate kakšno posebno vrsto cementa?

FOTO: Jože Suhadolnik

Da, naša posebnost je cement ACEM 2-50 SPECIAL, ki smo ga v preteklih letih razvili kot odgovor na potrebo po trajnostni gradnji. Gre za cement z nižjim ogljičnim odtisom, kar je pomemben korak k bolj okolju prijazni proizvodnji betona.

Uporabljamo ga pri vseh večjih projektih na Obali in Goriškem, kjer delujeta tudi naši betonarni. Poleg nižjih emisij CO₂ ima ta cement tudi nizko potrebo po vodi in odlično obdelavnost, kar so lastnosti, ki omogočajo kakovosten in zanesljiv beton z dolgoročno obstojnostjo.

»Pravilno sprojektiran, pravilno vgrajen in pravilno negovan beton ima življenjsko dobo od 50 do 100 let.«

Hruške, pripravljene na prevoz do gradbišč. FOTO: Jože Suhadolnik

Različne vrste betonov za različno uporabnost Betoni se razlikujejo po tlačni trdnosti, odpornosti proti okoljskim vplivom, načinu transporta in vgrajevanja. Glede na konsistenco in namen ločimo več vrst: Kiper betoni (zemeljsko vlažni) so kompaktnejši in jih stranke običajno same prevzamejo in vgradijo.

(zemeljsko vlažni) so kompaktnejši in jih stranke običajno same prevzamejo in vgradijo. Mikser betoni so bolj tekoči in namenjeni prevozu z mešalniki – tako imenovanimi hruškami.

so bolj tekoči in namenjeni prevozu z mešalniki – tako imenovanimi hruškami. Črpni betoni so še redkejši in prilagojeni za vgradnjo s pomočjo betonske črpalke, saj morajo zlahka teči skozi cevni sistem.

so še redkejši in prilagojeni za vgradnjo s pomočjo betonske črpalke, saj morajo zlahka teči skozi cevni sistem. Aerirani betoni vsebujejo mikrozračne mehurčke, ki izboljšajo odpornost proti zmrzali.

vsebujejo mikrozračne mehurčke, ki izboljšajo odpornost proti zmrzali. Brizgani betoni se vgrajujejo z brizganjem na površino, na primer pri sanaciji sten ali gradnji predorov.

se vgrajujejo z brizganjem na površino, na primer pri sanaciji sten ali gradnji predorov. Estrihi imajo drobnejšo granulacijo in so primerni za notranje talne obloge.

imajo drobnejšo granulacijo in so primerni za notranje talne obloge. Posebni betoni, kot so barvni betoni, betoni za slana ali stalno vlažna okolja (npr. bazeni), imajo prilagojene recepture glede na zahteve projekta.

Katere betonske izdelke proizvajate v betonarni in čemu so namenjeni?

V betonarni proizvajamo betonske cevi s pokrovi – namenjene so za razne razvode električnih, vodovodnih ali drugih napeljav, drenaž, revizijskih jaškov, vodnih vrtin … Poleg tega izdelujemo tudi betonske bloke različnih dimenzij, ki se v večini uporabljajo za razmejitve prostorov ali kot opora škarpam. Sestavljajo se namreč kot lego kocke in ne potrebujejo dodatnega veziva. Prodajamo tudi stožce za preprečevanje ali omejevanje dostopa do določenih območij.

FOTO: Jože Suhadolnik

FOTO: Jože Suhadolnik

FOTO: Jože Suhadolnik

FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj betonu zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zakaj ostaja nepogrešljiv gradbeni material za prihodnost?

Pravilno sprojektiran, vgrajen in negovan beton je odporen proti vsem vplivom okolja in z lahkoto zagotavlja projektirano življenjsko dobo objektov, ki znaša 50 oz.100 let. Najbolj pomembno je, da se lahko reciklira in znova uporabi. S tem sledimo načelom krožnega gospodarstva in zmanjšujemo negativen vpliv na okolje.

