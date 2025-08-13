Venus kljubuje zakonom narave, z vabilom v New York

Dvakratna zmagovalka OP ZDA Venus Williams je prejela posebno povabilo organizatorjev letošnjega zadnjega turnirja za grand slam v New Yorku.

Nekdanja šampionka pri 45 letih načrtuje veliki povratek na igrišča in je prejšnji mesec postala najstarejša zmagovalka dvoboja na turnirju WTA od leta 2004, ko je bila v Washingtonu boljša od Peyton Stearns. Kasneje je v drugem krogu izpadla proti Poljakinji Magdaleni Frech.

Prejšnji teden je prejela tudi povabilo v Cincinnati, kjer je v prvem krogu izgubila proti Španki Jessici Maneiro. Pred tem je bila z igrišč odsotna 16 mesecev.

Na OP ZDA je nazadnje igrala leta 2023, ko je v prvem krogu izgubila proti Belgijki Greet Minnen. Sedemkratna osvajalka turnirjev za veliki slam bo nastopila tudi v mešanih dvojicah z rojakom Reillyjem Opelko.

Povabljena je bila tudi Francozinja Caroline Garcia, polfinalistka iz leta 2022, ki bo verjetno zatem končala kariero.

Odprto prvenstvo ZDA bo potekalo od 24. avgusta do 7. septembra. Venus je starejša sestra še bolj uspešne Serene Williams, ki je osvojila 23 slamov in je končala kariero leta 2022.