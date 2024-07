Alpacem Cement eden najboljših inovatorjev v goriški regiji

Alpacem Cement, edina cementarna v Sloveniji, je prejela srebrno priznanje za razvoj trajnostnega cementa z nižjim ogljičnim odtisom. »Ta nagrada je dokaz naše zavezanosti skrbi za okolje,« poudarjajo v podjetju. Cement bo namreč v prihodnjih letih igral eno ključnih vlog pri zniževanju okoljskega odtisa našega grajenega okolja.

Alpacem Cement je prejel srebrno priznanje za razvoj cementa CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N. Gre za enega najnovejših razvojnih uspehov podjetja na poti manjših vplivov na okolje in razogljičenja. Cementarna v Anhovem je že danes ena najuspešnejših cementarn v Evropi – tako po energetski kot okoljski učinkovitosti. Povprečni ogljični odtis cementa Alpacem Cement je 18 % nižji od povprečja v Evropski uniji, medtem ko je ogljični odtis novega cementa kar 36 % nižji od povprečja evropske konkurence. Zaradi nadomeščanja klinkerja z žlindro podjetje zasleduje cilj krožnega gospodarstva, kar viša regijsko konkurenčnost in daje dobro osnovo za nadaljnje trajnostne rešitve.

Razvojni inženir v Alpacem Cementu, ki je sodeloval pri razvoju tega inovativnega cementa, Sašo Seljak pravi: »Z razvojem novega cementa smo slovenskemu gradbeništvu ponudili rešitev, ki omogoča nizkoogljično gradnjo v skladu s cilji Evropske unije.« Na letošnjem razpisu za inovacije je sicer sodelovalo več kot 100 inovatorjev iz 13 podjetij s skupno 16 inovacijami, ki tlakujejo pot do bolj trajnostne slovenske industrije.

Najpomembnejša lastnost nagrajenega cementa je prav njegov nižji ogljični odtis, saj je še za približno 20 % nižji od odtisa povprečnega cementa, proizvedenega v Alpacemu. Zaradi tega, dobrih mehanskih lastnosti in seveda odlične kakovosti je bila ta vrsta cementa že uporabljena pri enem največjih in najpomembnejših infrastrukturnih objektov v državi, saj so z njim zgrajene notranje obloge predorov pri projektu drugi tir. Med drugim je bil ta cement uporabljen tudi pri gradnji dela novega stolpa Kristal v Rogaški Slatini in ključne družbene infrastrukture, kot je prizidek Zdravstvenega doma v Novi Gorici.

O tem, da je podjetje Alpacem Cement med najuspešnejšimi podjetji v Sloveniji in da so njihove inovacije med pomembnimi dosežki pri vpeljevanju ciljev zelenega prehoda, govori dejstvo, da je to že druga nagrada, ki jo je podjetje prejelo od Gospodarske zbornice Slovenije.

Naročnik oglasne vsebine je Alpacem Cement