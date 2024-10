Ilirika: Trideset let izkušenj v svetu kapitalskih trgov (video)

Uspešna zgodba borznoposredniške družbe Ilirika temelji na prepletu tradicije in inovacij, zaradi česar lahko privabi različne tipe investitorjev – od tistih, ki želijo vlagati samostojno, do posameznikov, ki potrebujejo strokovno svetovanje. V hitro spreminjajočem se finančnem okolju, kjer digitalne platforme postajajo vse bolj priljubljene, Ilirika z osebnim pristopom in modernimi rešitvami ohranja konkurenčno prednost.

Pot, zaznamovana s strokovnostjo in digitalizacijo

»Razlog za našo dolgoletno uspešnost je, da smo bili pionirji v uvajanju tehnoloških rešitev,« poudarja Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike. Med ključne mejnike šteje uvedbo platforme Ilirika Online leta 2000, prek katere lahko stranke trgujejo z vrednostnimi papirji doma in na tujih trgih. Pomembna novost je bila tudi implementacija sistema Shark leta 2007, ki je optimiziral poslovne procese. Še bolj inovativni so postali leta 2020 z uvedbo videoidentifikacije, ki omogoča odprtje trgovalnih računov na daljavo, brez obiska poslovalnic.

Kljub digitalizaciji Ilirika ohranja osebni pristop – številne stranke še vedno cenijo poglobljeno svetovanje v poslovalnicah. Tako zadovoljijo potrebe izkušenih vlagateljev in začetnikov, kar jim omogoča, da uspešno preživijo tudi najzahtevnejša obdobja.

Domen Kregar, borzni posrednik pri Iliriki: »Seveda pa sprejmemo vsakogar, ki bi želel priti k nam na pogovor ali pa na pomoč v kakšno izmed naših poslovalnic. Ponujamo tudi individualno upravljanje premoženja – kot že ime pove, gre za prilagojen pristop. Zavedamo se, da imajo posamezniki svoje lastne želje in pričakovanja, in na podlagi teh želja tudi izoblikujemo investicijske strategije.«

V tem 30-letnem obdobju so se morali hitro odzivati na zahtevne razmere na trgu: »To obdobje ni bilo vedno enostavno, bila je huda finančna kriza med letoma 2008/9 in 2015, v Sloveniji morda malo kasneje, do leta 2016.« In prav z uvedbo premišljenih in inovativnih produktov in storitev, ki so jih ločili od konkurence, jim je uspelo prebroditi tudi bolj zahtevna obdobja. Pri tem izpostavi zastopanje pri prodaji podjetij. Njihove stranke so bile velike družbe, kot so Heineken, Deutsche Bank, WNC, Lactalist, Ljubljanske mlekarne, Hisense Gorenje in številne druge. »To je bil zagotovo produkt, ki nas je bistveno ločil od drugih borznih posrednikov in bank v Sloveniji.«

»Pomembna mejnika v tem obdobju sta bila še uvedba Modrega varčevanja ter možnost nakupa zakladnih menic in obveznic, tako slovenskih kot tudi tujih,« svoj pogled na 30-letno rast družbe oriše Igor Štemberger.

Uspešnost Ilirike temelji torej na strokovnem pristopu, ki zagotavlja visoko kakovostne in pregledne storitve za stranke z različnimi potrebami. S svojo raznoliko bazo, ki šteje več kot 17.000 strank, dokazujejo, da lahko zadovoljijo zahteve tako začetnikov kot izkušenih vlagateljev.

Ekipo Ilirike sestavljajo vrhunski strokovnjaki s področja financ in naložb, ki natančno spremljajo trende na borznih trgih in se hitro prilagajajo spremembam. Njihova konkurenčna cenovna politika temelji na obsegu upravljanega premoženja posameznika, s ciljem doseči čim višje donose ob hkratni stroškovni učinkovitosti.

Zakaj je Modro varčevanje dober korak za vlagatelje začetnike

Ilirika ponuja različne investicijske produkte, pri čemer posebej izstopa Modro varčevanje. Gre za obliko varčevanja prek skladov ETF, pri kateri si lahko z mesečnimi vložki od 50 evrov naprej gradite finančno varnost. »Verjamem, da je to eden najboljših produktov na slovenskem trgu,« poudarja Štemberger. Produkt omogoča naložbe v delniške in obvezniške sklade, ki sledijo globalnim indeksom, kot so S&P 500, Nasdaq in DAX.

Ključne prednosti Modrega varčevanja so redni mesečni vložki, stroškovna učinkovitost in razpršen portfelj. Z majhnimi koraki lahko dosežete velike finančne cilje.

Nasveti za vlagatelje: od razpršenosti do dolgoročne strategije

Finančno okolje se hitro spreminja, vlagatelji pa iščejo varne in prilagodljive rešitve. Čeprav so v preteklosti Slovenci varčevali predvsem na bančnih računih, danes ti ne zagotavljajo več želenih donosov. Ilirika svetuje vlaganje v delnice, sklade ETF in zakladne menice, saj te naložbe zagotavljajo boljšo zaščito pred inflacijo.

Igor Štemberger priporoča premišljeno razpršitev prihrankov: »Nikoli ne vlagajte vsega v eno naložbo. Nekaj naj bo na banki, nekaj v delnicah, nekaj v obveznicah in del tudi v nepremičninah.«

In še na praktičnem primeru: če ima posameznik na voljo 100.000 evrov, Ilirika svetuje, da 50.000 evrov nameni strokovnjakom za individualno upravljanje premoženja, preostanek pa vloži v slovenske zakladne menice z obrestno mero od 2,5 do 3 odstotke.

Hitri nasveti za vlagatelje: Razpršenost portfelja; naložbe razporedite med delnice, obveznice, nepremičnine in depozite za boljšo varnost in stabilnost. Izogibajte se impulzivnim odločitvam; uspeh na trgu zahteva potrpežljivost in dolgoročni pristop. Začnite z majhnimi koraki; Modro varčevanje omogoča postopno grajenje finančne zaloge že z nizkimi mesečnimi vložki. Aktivno upravljanje portfelja; spremljanje in prilagajanje naložb je ključno za dolgoročno uspešnost.

Ilirika: zaupanje, ki bogati

Ilirika že tri desetletja pomaga vlagateljem graditi finančno neodvisnost. Stranke imajo dostop do globalnih trgov prek platforme Ilirika Online, hkrati pa lahko pričakujejo strokovno podporo pri individualnem upravljanju premoženja.

Z inovativnimi rešitvami, kot sta Modro varčevanje in Ilirika Online, ter osebnim pristopom Ilirika ostaja vodilna izbira za vse, ki želijo z odgovornim finančnim načrtovanjem doseči večjo varnost in stabilnost. Namesto da prihranki stagnirajo na bančnih računih, Ilirika pomaga ustvariti finančno mrežo za prihodnost – za pokojnino ali nepredvidljive dogodke.

Ilirika zanesljivo postavlja standarde na področju kapitalskih trgov in s premišljenimi naložbami kaže pot k finančni svobodi.

Naročnik oglasne vsebine je Ilirika d.d.