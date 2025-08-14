  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Možganom podobni čipi v boju s hekerji

    Pametne naprave so pogosto tarča hekerjev, da ustvarijo omrežja okuženih naprav, ki se lahko uporabljajo za obsežne kibernetske napade.
    Raziskovalci pogosto rešitve iščejo v naravi. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Raziskovalci pogosto rešitve iščejo v naravi. FOTO: Shutterstock
    Tom Cassauwers
    14. 8. 2025 | 05:00
    8:45
    A+A-

    Človeški možgani so močnejši in energijsko učinkovitejši kot katerikoli računalnik. Raziskovalci posnemajo njihov način delovanja, da bi izdelali boljše čipe in omogočili lažjo obdelavo vse večjih količin podatkov, ki nastajajo vsak dan. Da bi preprečili hekerske vdore v pametne gospodinjske naprave, razvijajo hitre, energijsko učinkovite in možganom podobne čipe, ki lahko v realnem času prepoznajo grožnje neposredno na naših napravah.

    Od pametnih hladilnikov, televizorjev do zobnih ščetk – vse več gospodinjskih naprav je povezanih s spletom v tako imenovanem internetu stvari. To nam po eni strani omogoča lažjo analizo podatkov o uporabi ali namestitev posodobitev na daljavo, hkrati pa pomeni varnostno grožnjo. Pametne naprave so namreč pogosto tarča hekerjev, da ustvarijo omrežja okuženih naprav, ki se lahko uporabljajo za obsežne kibernetske napade.

    Proti takšni vrsti napadov se na primer borijo z zbiranjem vseh podatkov, ki gredo skozi napravo, in pošiljanjem teh v podatkovno središče, kjer algoritmi umetne inteligence prepoznajo sumljive dejavnosti med milijoni povezanih naprav. Vendar sta za to potrebna čas in prenos ogromnih količin podatkov. Znanstveniki bi zato radi izračune opravljali lokalno – na samem hladilniku ali zobni ščetki. Toda tako imenovano robno računalništvo (ang. edge computing), v okviru katerega se izračuni izvajajo lokalno, prinaša svoje izzive. Številni zapleteni izračuni se morajo izvesti hitro, na majhnih čipih, ki ne porabijo veliko elektrike.

    »Če ustvarjate tolikšne količine podatkov, jih je zelo zahtevno obdelovati sproti,« je pojasnil dr. Matěj Hejda, raziskovalec, specializiran za napredno računalništvo in fotoniko, sodelavec v projektu Neuroplus, ki ga financira Evropska unija. Dr. Hejda in drugi raziskovalci v ekipi razvijajo majhen čip oziroma procesor, ki lahko zelo hitro izvaja izračune z umetno inteligenco, pri tem pa ne porabi skoraj nič energije.

    »Če se zgodi kibernetski napad, si ne morete privoščiti zamud. Zanašamo se na zmožnost umetne inteligence, da sprejema hitre odločitve na podlagi zelo velikih količin podatkov. V ta namen smo zasnovali naš čip,« je pojasnil.

    V običajnih računalnikih je pomnilnik ločen od centralne procesne enote, v kateri se izvajajo izračuni. FOTO: Shutterstock
    V običajnih računalnikih je pomnilnik ločen od centralne procesne enote, v kateri se izvajajo izračuni. FOTO: Shutterstock

    Moč možganov

    Inovativnost raziskovalne ekipe so navdihnili človeški možgani, ki lahko zapletene naloge izvajajo z veliko manj energije kot današnji računalniki. Ekipa je svoje delo zasnovala na bistvenih značilnostih nevronskega obdelovanja in upa, da bo lahko razvila pametno in energijsko varčno računalništvo za širok razpon praktične uporabe. »Vezja posnemajo delovanje možganov,« je povedal dr. Fabio Pavanello, raziskovalec s francoskega nacionalnega znanstvenoraziskovalnega centra (CNRS), ki dela v centru za radijske frekvence, optiko ter mikro- in nanoelektroniko. »To lahko storimo na več načinov. Odločili smo se za fotoniko, kar pomeni, da namesto električnih signalov za izračune uporabljamo svetlobne žarke,« je pojasnil dr. Pavanello. Ta nova kombinacija nevroznanosti in visoke tehnologije se imenuje nevromorfno računalništvo in postaja vse pomembnejše.

    Del raziskave izvajajo v laboratorijih družbe Hewlett Packard Enterprise v Belgiji, kjer dela dr. Hejda. Tamkajšnji raziskovalci si prizadevajo, da bi odpravili eno od ozkih grl v sodobnem računalništvu na področju umetne inteligence: pomnjenje. »Poznamo način za premostitev te ovire,« je povedal dr. Pavanello. V običajnih računalnikih je pomnilnik ločen od centralne procesne enote, v kateri se izvajajo izračuni. Procesor izvaja izračune, podatki, uporabljeni v teh izračunih, pa so shranjeni v pomnilniku. Ti podatki se morajo nenehno prenašati iz pomnilnika v procesor in nazaj, običajno prek električnega vezja. Tako nastane ozko grlo, saj povezava med procesorjem in pomnilnikom ne prenese tako velikih pretokov podatkov.

    Ozka grla povzročajo počasnejše izračune in večjo porabo energije, toda raziskovalci so morda odkrili rešitev. »Naš cilj je prestaviti pomnilnik in izračune na isto mesto. Mimogrede, tako delujejo tudi naši možgani. Zdi se, da so v naravi spomini, to so podatki, in razmišljanje na istem mestu,« je pojasnil dr. Hejda.

    Svetlobni valovi

    V projektu razvijajo tudi energijsko varčno fotonsko računalništvo. To ne izvaja izračunov z električnimi signali, ampak uporablja posebne čipe, pri katerih svetloba prehaja skozi mikroskopske poti, ki se imenujejo valovodi. Uporaba svetlobe ima številne prednosti, kot so minimalna izguba signala, zelo majhne zakasnitve med pošiljanjem in prejemanjem podatkov ter velika hitrost prenosa podatkov.

    »Prav tako se lažje izvajajo vzporedni izračuni, saj se uporabljajo različne barve svetlobe. Če uporabljate te sisteme, imate lahko več senzorjev in zbirate več podatkov. To pomeni, da je mogoče sprejemati bolj informirane odločitve z nižjimi stroški energije,« je pojasnil dr. Pavanello. Še ena prednost uporabe fotonske tehnologije je možnost gradnje varnejših ščitov za te čipe za boljšo zaščito njihovega delovanja in podatkov, ki jih obdelujejo. »To je bistvena zahteva za njihovo varno uporabo v sistemih in omrežjih,« je dodal dr. Pavanello.

    Pametne naprave so namreč pogosto tarča hekerjev. FOTO: Shutterstock
    Pametne naprave so namreč pogosto tarča hekerjev. FOTO: Shutterstock

    Pospešek za samovozeča vozila

    Raziskovalna ekipa projekta Neuroplus namerava nov čip preizkusiti v praksi, med drugim pri zaznavanju vdorov v računalniška omrežja. Uporabljal pa bi se lahko tudi na primer za pospešitev reakcijskega časa samovozečih avtomobilov. Ko mora vozilo zavreti ali nenadoma zaviti med vožnjo, ne more čakati, da oddaljeno podatkovno središče obdela informacije in se odzove – vse se mora zgoditi hipoma in zanesljivo.

    Fotonska arhitektura, ki jo uporabljajo v projektu, bo zagotovila veliko pasovno širino in kratko zakasnitev, kar bo programski opremi v avtomobilih omogočilo sprejemanje odločitev v realnem času, s tem pa se bo izboljšala varnost na cesti, so poudarili raziskovalci. Čipe je mogoče uporabiti tudi v prometnih kamerah in senzorjih, kar pomaga pri optimizaciji mobilnosti v mestnem okolju, ali pa v prenosnih zdravstvenih pripomočkih, ki spremljajo vitalne znake in pošiljajo opozorila v realnem času, če je karkoli narobe.

    Pred nami je hiter napredek

    V projektu med drugim sodelujejo francoska komisija za alternativne vire energije in jedrsko energijo, središče za visokozmogljivo računalništvo v Barceloni ter vodilne univerze iz Italije, Belgije, Portugalske, Nemčije in Grčije. Cilj raziskovalcev je, da do leta 2027 dokončajo in preizkusijo novo zasnovo čipa. Kljub temu bo moralo preteči še nekaj časa, preden bodo »možganski čipi« postali sestavni del naših naprav, saj jih je treba pripraviti na obsežnejšo uporabo. »Minilo bo še nekaj let, preden bodo ti čipi prišli v splošno uporabo, čeprav je naš pristop izredno prilagodljiv, saj uporabljamo enako tehnologijo, kot jo najdemo v mikročipih,« je pojasnil dr. Pavanello.

    Ne glede na to pa so nevromorfni in fotonski čipi že postali najnovejši tehnološki trend. Velika podjetja, ki proizvajajo čipe, kot je Nvidia, vlagajo ogromno denarja v integrirano fotonsko tehnologijo. Po mnenju Matěja Hejde je to znamenje, da je tehnologija tik pred prehodom v splošno uporabo. »Očitno največji igralci na trgu menijo, da je fotonika tehnologija, ki ji morajo nameniti pozornost. To je dober znak, ki bi lahko pospešil prehod k uporabi v praksi,« je prepričan Hejda.

    ------

    Raziskave, omenjene v članku, so financirane v okviru programa Obzorje Evropa. ​Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.

    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Pedagoški programi ostali na papirju: več kot sto kandidatov brez vpisa

    Ministrstvo opozarja, da so fakultete razpisale programe, a jih niso izvedle. Fakultete odgovarjajo, da je bilo na posamezen program premalo prijavljenih.
    Špela Kuralt 13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Nadomestki alkoholnih pijač

    Generacija, ki je 'rasla' z alkoholizmom, si želi zrcalno sliko

    Vse več je brezalkoholnih različic alkoholnih pijač. Zdrav način življenja pomeni tudi zmanjšanje ali popolno izključitev alkohola.
    Beti Burger 13. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jonas Vingegaard

    Vingegaard naj počne še kaj drugega v življenju, Toura ne bo dobil

    Danski komentator Brian Nygaard je sprožil burne odzive v danski kolesarski javnosti, saj meni, da Jonas Vingegaard v boju s Tadejem Pogačarjem nima možnosti.
    Nejc Grilc 13. 8. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    hekerjičipitehnologijaumetna inteligencaHorizonznanost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Dončić ob Baltiku enkrat, a na polno, ostali brez zavor

    Selektor Sekulić je prečrtal Zorana Dragića in dvignil veliko prahu. Luka ne bo igral obeh tekem, stanje kolena Marka Padjena dobro.
    Nejc Grilc 14. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Aleša Bricelj

    Načrtovanje zdravil je nenehno iskanje ravnovesja

    Aleša Bricelj se ukvarja z razvojem zaviralcev proteinov, ki povzročajo bolezni.
    Saša Senica 14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Zdravje pri delu

    Počitek je nujna naložba v učinkovitost

    Tehnostres je izraz, skovan za opis negativnih občutkov, povezanih z uporabo nove tehnologije.
    Saša Senica 14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Razvoj tehnologije

    Možganom podobni čipi v boju s hekerji

    Pametne naprave so pogosto tarča hekerjev, da ustvarijo omrežja okuženih naprav, ki se lahko uporabljajo za obsežne kibernetske napade.
    14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Lanyue

    Kitajska namerava pristati na Luni še pred koncem tega desetletja

    Kitajska je v minulem tednu uspešno opravila celovit preizkus pristajanja in vzletanja plovila Lanyue za človeško posadko.
    14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Zdravje pri delu

    Počitek je nujna naložba v učinkovitost

    Tehnostres je izraz, skovan za opis negativnih občutkov, povezanih z uporabo nove tehnologije.
    Saša Senica 14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Razvoj tehnologije

    Možganom podobni čipi v boju s hekerji

    Pametne naprave so pogosto tarča hekerjev, da ustvarijo omrežja okuženih naprav, ki se lahko uporabljajo za obsežne kibernetske napade.
    14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Lanyue

    Kitajska namerava pristati na Luni še pred koncem tega desetletja

    Kitajska je v minulem tednu uspešno opravila celovit preizkus pristajanja in vzletanja plovila Lanyue za človeško posadko.
    14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo