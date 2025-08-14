Četrtek
, 14. avgust 2025
Košarka
Dončić ob Baltiku enkrat, a na polno, ostali brez zavor
Selektor Sekulić je prečrtal Zorana Dragića in dvignil veliko prahu. Luka ne bo igral obeh tekem, stanje kolena Marka Padjena dobro.
Zoran Dragić je že odigral zadnjo tekmo za Slovenijo. Foto Leon Vidic
Nejc Grilc
14. 8. 2025 | 05:05
V nadaljevanju:
Komentarji