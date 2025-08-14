Kitajska namerava pristati na Luni še pred koncem tega desetletja

Kitajska je v minulem tednu uspešno opravila celovit preizkus pristajanja in vzletanja plovila Lanyue za človeško posadko, s katerim nameravajo pristati na Luni še pred koncem tega desetletja.

Testiranje, ki je potekalo v vesoljskem oporišču v okrožju Huailai v provinci Hebei na severu države, je po pojasnilih kitajske agencije za vesoljske polete s posadko (CMSEO) ključni korak v razvoju njihovega programa za raziskovanje Lune z astronavti. Lunarni pristajalnik, imenovan Lanyue, kar pomeni »objemi Luno«, sestavljata pristajalni in pogonski modul. Namenjen je za dve osebi, poleg tega pa bodo vanj lahko spravili še lunarni rover in drug tovor.

Posnetki testa prikazujejo štirinožni pristajalni modul pod pritiskom, rumen oblak pa kaže na uporabo oksidanta na osnovi dušikovega tetroksida, verjetno v kombinaciji s hidrazinom, kot se uporablja za kitajske robotske pristajalne module Chang'e, navaja medijski portal SpaceNews.

Poleg lunarnega modula Kitajska za osvojitev površja Lune razvija novo raketo v družini Dolgi pohod. FOTO: CMSEO

Huang Zhen iz Kitajske korporacije za vesoljsko znanost in tehnologijo (CASC) je za tamkajšnjo televizijo CCTV pojasnil, da so opravili obsežne mehanske teste vzdržljivosti plovila in pa delovanja motorjev. Po njegovih besedah so motorji razporejeni v redundantni konfiguraciji, kar pomeni, da bi v primeru okvare kateregakoli motorja preostali varno dvignili modul v orbito, tako da bi se astronavti lahko vrnili na Zemljo.

Poleg lunarnega modula Kitajska za osvojitev površja Lune razvija novo raketo v družini Dolgi pohod, to je dolgi pohod 10, plovilo za astronavte Mengzhou, vesoljske obleke in pa rover. Po načrtih bodo z eno raketo dolgi pohod 10 proti Luni poslali Mengzhou, z drugo Lanyue, plovili se bosta nato srečali v lunini orbiti. Mengzhou je tudi moderna zamenjava za kapsulo Shenzhou, s katero se zdaj prevažajo kitajski astronavti do njihove vesoljske postaje. Testni polet nove rakete naj bi bil prihodnje leto.