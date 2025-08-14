Počitek je nujna naložba v učinkovitost

V nadaljevanju preberite:

Nočno spanje je eden ključnih temeljev zdravja. Kakovosten nočni počitek vpliva na koncentracijo, razpoloženje, imunski sistem in celo zmanjšuje tveganje za kronične bolezni. »Če slabo spimo eno noč, to lahko nekako prebrodimo brez večjih težav. Že tri noči pa imajo negativne posledice,« pravi dr. Černe, ki je s kolegi z različnih področij raziskoval učinke dobrega ali nezadostnega spanja na menedžerje, kreativne delavce, lastnike podjetij, športnike in zdravstvene delavce.